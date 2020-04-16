Экс-участница группы SEREBRO показала свои «утренние процедуры»

Бывшая участница группы SEREBRO и шоу «Каникулы в Мексике» Полина Наливалкина, более известная под псевдонимом Фаворская, продемонстрировала в Instagram свои «обязательные утренние процедуры».

На видео девушка целует свое отражение в зеркале, лежа на кровати в футболке и трусах.

Instagram @favlav

Подписчики по-разному отреагировали на видео Полины: кто-то посчитал такие «процедуры» отличной идеей, кто-то же, наоборот, счел эти действия странными.

«Кукушку сносит?»

«Ну это уже слишком»;

«Полина, какое красивое видео»;

«Прикольные процедуры», — прокомментировали пользователи.

Неделю назад в своем Instagram Полина отдельным постом выложила фото с такими же «утренними процедурами».

«Любить тебя — как лезвие ножа. Поэтому я выбираю любить себя», — подписала артистка.

Instagram @favlav

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