Экс-участница группы SEREBRO показала свои «утренние процедуры»
Полина Фаворская выложила видео, как целует свое отражение в зеркале.
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Фото, видео: Instagram @favlav
Бывшая участница группы SEREBRO и шоу «Каникулы в Мексике» Полина Наливалкина, более известная под псевдонимом Фаворская, продемонстрировала в Instagram свои «обязательные утренние процедуры».
На видео девушка целует свое отражение в зеркале, лежа на кровати в футболке и трусах.
Подписчики по-разному отреагировали на видео Полины: кто-то посчитал такие «процедуры» отличной идеей, кто-то же, наоборот, счел эти действия странными.
«Кукушку сносит?»
«Ну это уже слишком»;
«Полина, какое красивое видео»;
«Прикольные процедуры», — прокомментировали пользователи.
Неделю назад в своем Instagram Полина отдельным постом выложила фото с такими же «утренними процедурами».
«Любить тебя — как лезвие ножа. Поэтому я выбираю любить себя», — подписала артистка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Сальма Хайек объяснила, почему не умывается по утрам.
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