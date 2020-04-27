В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве с цифровыми пропусками

Сотрудники Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Москве совместно с представителями Департамента информационных технологий региона и компании Group-IB задержали двух подозреваемых в мошенничестве, которые, по версии следствия, предлагали свои услуги по изготовлению цифровых пропусков для передвижения по городу. По предварительным данным, за свою работу предполагаемые злоумышленники требовали 3,5 тысячи рублей и, получив оплату, переставали выходить на связь.

«Злоумышленники создали канал в одном из мессенджеров, где предлагали гражданам за деньги оформить цифровые пропуска для передвижения по Москве и Московской области в период действия ограничительных мер. Подозреваемые сообщали, что для получения такого пропуска желающим необходимо предоставить свои паспортные данные, а также информацию о государственных регистрационных знаках транспортных средств. Стоимость одного пропуска составляла 3,5 тысячи рублей. Получив денежные средства, мнимые продавцы переставали выходить на связь», — сообщила официальный представитель МВД РФ, генерал-майор полиции Ирина Волк.

В отношении предполагаемых нарушителей в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Расследование продолжается. МВД России напоминает, что цифровые пропуска можно получить бесплатно в порядке, установленном органами власти отдельных субъектов РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что цифровые пропуска внедрят в 21 регионе РФ.

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