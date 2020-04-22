Цифровые пропуска внедрят в 21 регионе России
В первую очередь цифровую платформу планируется внедрить в Костромской, Тульской, Тамбовской, Ярославской, Владимирской, Белгородской и Орловской областях.
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Фото, видео: РИА Новости / Кирилл Каллиников
Федеральную платформу выдачи цифровых пропусков на передвижение планируется внедрить в 21-м субъекте РФ. Первые в очереди — семь регионов Центрального федерального округа: Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области. После к нововведениям подключатся 14 регионов Поволжья, Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Согласно цифровой системе пропусков, работодатели смогут через портал госуслуг подать списки сотрудников, продолжающих работать в условиях распространения коронавируса. После того, как заявление будет одобрено, QR-коды придут на электронные почты работников и в их личные кабинеты на портале госуслуг.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Мэр Москвы Сергей Собянин предложил распространить систему цифровых пропусков, введенную в столице с 15 апреля, по всей территории России.
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