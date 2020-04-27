Соответствующий законопроект может быть рассмотрен Госдумой уже на ближайшем пленарном заседании.

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Фото, видео: Известия / Артем Коротаев, Сергей Коньков, Александр Казаков; www.globallookpress.com / Aleksey Ivanov/ TV Zvezda, Komsomolskaya Pravda

Госдума РФ в ближайшее время может рассмотреть законопроект, который устанавливает защищенный уровень дохода граждан от списания его за долги. Согласно инициативе, прожиточный минимум гражданина — средства, необходимые для существования — не должны подлежать списанию. Об этом сообщил зампред думской фракции «Единой России» Андрей Исаев.

«У человека всегда, каким бы должником он ни был по кредитам, должны оставаться средства к существованию, и вот этот минимум, прожиточный минимум, необходимый человеку для существования, не должен списываться за долги», — цитирует депутата Интерфакс.

Исаев добавил, что предложение разработано по аналогии с защитой от списаний за долги социальных льгот и алиментов. Документ подготовлен группой депутатов совместно с Минэкономразвития РФ и может быть рассмотрен на заседании Госдумы уже 12 мая.

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