«Руки-Базуки» шокировал публику странной пародией на подушечный челлендж
Кирилл Терешин выложил видео, в котором исполняет подобие балетных па, прикрываясь только постельной принадлежностью.
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Фото, видео: Instagram @kirilltereshin96
Кирилл Терешин, более известный по прозвищу «Руки-Базуки», огорошил подписчиков очередным странным видео в Instagram. На нем он предстал практически голым, его торс прикрывала лишь подушка, прикрепленная ремнем.
В ролике юноша попытался исполнить несколько балетных па, но получилось что-то вроде не очень удачной пародии. Временами его движения напоминали элементы лезгинки. Наряд мужчины наводил на мысли, что он хотел принять участие в популярном в сети челлендже #pillowchallenge, но не поставил нужный хэштег.
«Руки базуки в деле!» — написал Терешин.
Видео набрало множество негативных комментариев, видимо, выходка «Руки-Базуки» не нашла отклика в сердцах фолловеров.
«Чего только этот парнишка не сделает чтобы хайпануть»;
«Чистая дичь!» — писали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Руки-базуки» продолжает «совершенствовать» свое тело. Теперь шокированные поклонники боятся, что Кирилл настолько увлечется пластикой, что совсем потеряет естественный облик.
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