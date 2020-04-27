Кирилл Терешин, более известный по прозвищу «Руки-Базуки», огорошил подписчиков очередным странным видео в Instagram. На нем он предстал практически голым, его торс прикрывала лишь подушка, прикрепленная ремнем.

В ролике юноша попытался исполнить несколько балетных па, но получилось что-то вроде не очень удачной пародии. Временами его движения напоминали элементы лезгинки. Наряд мужчины наводил на мысли, что он хотел принять участие в популярном в сети челлендже #pillowchallenge, но не поставил нужный хэштег.

«Руки базуки в деле!» — написал Терешин.

Instagram @kirilltereshin96

Видео набрало множество негативных комментариев, видимо, выходка «Руки-Базуки» не нашла отклика в сердцах фолловеров.

«Чего только этот парнишка не сделает чтобы хайпануть»;

«Чистая дичь!» — писали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как «Руки-базуки» продолжает «совершенствовать» свое тело. Теперь шокированные поклонники боятся, что Кирилл настолько увлечется пластикой, что совсем потеряет естественный облик.