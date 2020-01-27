«Руки-базуки» продолжает «совершенствовать» свое тело

Кирилл «Руки-базуки» Терешин в очередной раз модифицирует свое тело — эпатажной звезде мало огромных рук, под кожу которых спортсмен вводил синтол, а теперь он добрался до лица. Видео из операционного кабинета знаменитость выставила в свой Instagram-профиль.

Кирилл признался, что контурная пластика скул прошла для него абсолютно безболезненно. Прежде чем вкалывать активное вещество, мужчине аккуратно пометили ассиметричные зоны лица — сначала в левую, а потом в правую щеку.

«Мне была проведена процедура контурной пластики скул, процедура прошла совершенно безболезненно, и я остался очень доволен результатом!» — написал Кирилл у себя на странице в Instagram.

В конце ролика Терешин демонстрирует свое изменившееся лицо и целует объектив.

Однако радость от преображения поклонники с Терешиным не разделили — многие попросили звезду остановить свои бесконечные перевоплощения и начать любить себя таким каким есть, а не колоть в себя всякую химию.

«За голову возьмись!»;

«У тебя игломания»;

«Зачем?»;

«Ну и чепуха», — написали фоловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Руки-Базуки» планирует вновь накачать бицепсы.