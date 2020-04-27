В сети гадают — разойдется ли актер Сергей Жигунов с женой во второй раз? Слухи об этом неслучайны, ведь уже давно поговаривают о новом романе артиста с помощницей и журналисткой Викторией Ворожбит. Ведунья, таролог Саона согласилась для 5-tv.ru вызнать у карт, какой путь прочат знаменитому гардемарину.

По ее словам, любовь к новой избраннице у актера сильная и, что самое интересное, взаимная. Мужчина переживает сильный эмоциональный подъем из-за этих чувств. И, по мнению таролога, в скором времени Жигунов вновь пойдет под венец.

«Карты говорят, что у него есть безумные чувства к женщине. Что он действительно любит, и эта любовь ответная. Мужчина безумно рад, он будто стал жить новой жизнью. Он пробудился, так как до этого по картам было очень много переживаний, страданий, стресса. Сейчас у него есть страсть, он готов все бросить, чтобы быть вместе с любимой. Он не хочет терять время, свои годы. В скором времени они воссоединятся, будут вместе, и эти отношения приведут к браку», — рассказала ведунья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думают в окружении Сергея Жигунова о будущем его семьи. Простит ли его второй раз супруга Вера Новикова, или актер покинет лоно семьи, читайте в материале программы «Светская хроника».