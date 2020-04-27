По словам Андрея Воробьева, ситуация в регионе по-прежнему остается сложной.

Режим самоизоляции в Подмосковье продлят на майские праздники

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Принято решение о продлении самоизоляции, пропускной системы и ограничительных мер в Московской области на майские праздники. Об этом жителям сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. По словам градоначальника, ситуация в регионе по-прежнему остается непростой в связи с распространением COVID-19.

«Ситуация по-прежнему сложная. Каждый день врачи выявляют сотни новых случаев, а общее число заболевших достигло 10 тысяч. Это значит, что самоизоляция, пропускной режим, ограничительные меры нужны и дальше, в том числе и на майские праздники», - говорится в опубликованном сообщении.

В Подмосковье зарегистрировано 9708 человек с COVID-19, умер 71 пациент, выздоровели — 286.

По последним данным, на территории России выявлено 87 147 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Всего скончались 794 человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19.

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