Карантин и самоизоляция: Что нельзя делать, чтобы не нарваться на штраф в условиях эпидемии COVID-19

В чем отличие карантина от самоизоляции, нарушает ли введенный режим конституционное право человека на передвижение, как не нарваться на штраф в условиях жестких ограничений и что делать в случае, если вас уже привлекли к административной ответственности — на эти и другие вопросы ответил юрист и звездный адвокат Сергей Жорин в интервью 5-tv.ru.

Карантин и самоизоляция — в чем разница?

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Для того чтобы понимать свои обязанности в условиях действия того или иного режима, необходимо их строго разграничивать и осознавать, к какой категории граждан вы относитесь. Карантин и самоизоляция предполагают разные ограничения и, как следствие, штрафные санкции. Разберемся подробнее.

Карантин — самая жесткая мера. Главным образом это касается зараженных коронавирусной инфекцией, тех, кто контактировал с заболевшими COVID-19, или вернувшиеся из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. А также те, кто получил соответствующее предписание.

Самоизоляция — это один из видов ограничения права на передвижение, особый комплекс ограничительных мер для населения, которые правительство или руководство субъектов вводит в рамках режима повышенной готовности. В данном случае — для борьбы с распространением коронавируса.

Данная мера, прежде всего, относится к лицам старше 65 лет и страдающими хроническими заболеваниями, включенных в список в рамках соответствующего распоряжения (например, указ мэра Москвы от 5 марта 2020 года). Поскольку такие граждане вынуждены соблюдать самоизоляцию, для них предусмотрены определенные компенсации.

К третьей группе относится большая часть населения страны. Согласно распоряжению руководства разных субъектов РФ, они также не должны без необходимости выходить из дома.

«Они не попадают ни под карантин, ни под самоизоляцию, но они должны оставаться дома. В указе мэра Москвы сказано: «обязать граждан не покидать место проживания за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, передвижением до места работы (в случае, если предприятие не закрыто) и так далее. Другими словами, дома должны сидеть все, но на разных условиях», — пояснил Жорин.

Какие наказания грозят для нарушителей карантина и самоизоляции?

Самые строгие меры установлены в отношении нарушителей карантина. Они подвергаются административному штрафу в размере от 15 до 40 тысяч рублей на основании статьи 6.3 КоАП, а в случае заражения других лиц могут быть привлечены к уголовной ответственности.

Нарушителей всеобщего режима самоизоляции могут привлечь по статье 20.6.1 КоАП. В этом случае предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа от одной до 30 тысячи рублей.

В целях единообразия привлечения к ответственности за нарушения режимов карантина и самоизоляции Верховный суд накануне выпустил разъяснение о том кого, на каком основании и к какой ответственности необходимо привлекать.

Кроме того, если гражданин не согласен с привлечением к административной ответственности, он вправе обжаловать это в вышестоящей инстанции.

За какие нарушения могут оштрафовать лиц моложе 65 лет, не попадающих под карантин и не соблюдающих самоизоляцию?

5-tv.ru

Большая часть населения страны попадает в группу лиц, которые не должны выходить из дома, не имея на то веских причин, однако в то же время не обязаны соблюдать строгий карантинный режим. Как пояснил Сергей Жорин, этим гражданам разрешается работать, если их фирма продолжает функционировать в условиях распространения коронавируса. Для этого, например, в Москве, нужно получить специальное разрешение, зарегистрировавшись на сайте «Госуслуги».

Кроме того, людям, попадающим в эту группу можно:

Выбрасывать мусор;

Гулять с собакой рядом с домом;

Выходить в ближайший магазин;

Выходить в аптеку;

Выходить из дома, в случае если есть прямая угроза их жизни и здоровью.

Может ли человек пойти в аптеку, которая находится в другом районе?

Согласно действующему законодательству, человек должен посещать аптеки и магазины, которые находятся рядом с домом. Однако возможны ситуации, что больному необходимо лекарство, которое продается в определенном месте. Если его приобретение действительно важно для здоровья, то такое лицо не подлежит ответственности, но данное обстоятельство придется доказывать.

Однако прежде, чем подвергать себя риску, человек должен подумать: действительно ли ему крайне необходим данный препарат и за ним следует срочно поехать или, может быть, его можно чем-то заменить или воспользоваться услугой доставки лекарств. Правоохранительные органы должны оценивать каждую ситуацию индивидуально и учитывать все сопутствующие обстоятельства.

«В протоколе есть такая графа: „Объяснение правонарушителя“. Если он не согласен, он может указать это в протоколе, в суде обосновать свою позицию, а в случае необходимости обжаловать решение. При этом важно, чтобы все участники процесса подходили к своей функции добросовестно и не злоупотребляли своим правом. <…> Силовые структуры также должны с пониманием относиться к каждой ситуации», — отметил Жорин.

Можно ли поехать в гипермаркет вместо близлежащего магазина?

Согласно текущим указам, поехать можно только в близлежащий магазин. Если близлежащий магазин вас не устраивает, то лучше оформить разовый пропуск на «личные цели» и съездить в гипермаркет (если речь идет о Москве — то вы вправе два раза в неделю оформлять пропуска на поездки «для личных целей»).

Можно выйти с ребенком погулять возле дома?

Это считается нарушением. Выходить на прогулки с ребенком нельзя. Не позволяется даже погулять с коляской вокруг своего дома или постоять несколько минут возле своего подъезда на улице. Согласно введенным мерам, покидать свое место жительства без серьезных причин нельзя.

Нарушает ли режим самоизоляции конституционное право человека на передвижение?

В связи с введением режима самоизоляции и ограничением передвижения граждан, некоторые впадают в заблуждение, утверждая, что данные меры противоречат Конституции. Сергей Жорин объяснил, почему это не так.

По словам юриста, в части 3 статьи 55 Конституции РФ сказано, что права и свободы могут быть ограничены, в том числе, в интересах здоровья граждан, но только федеральным законом. Таких законодательных актов сразу несколько:

согласно статьи 8 Закона от 25 июня 1993 года № N 5242-1, право на передвижение может быть ограничено, в том числе в случае опасности распространения инфекционных заболеваний.

1 апреля 2020 года были внесены поправки в статью 11 ФЗ № 68 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», согласно которым органы государственной власти субъектов РФ получили право устанавливать обязательные правила поведения для граждан (к которым относится и ограничение права на передвижение) при режиме повышенной готовности

1 апреля 2020 года были введены поправки в КоАП РФ и УК, устанавливающие ответственность за нарушение этих ограничений (часть 2 и 3 статьи 6.3 КоАП РФ, ст. 20.6.1 КоАП РФ, ст. 236 УК РФ).

Таким образом, процедура, установленная в Конституции РФ, соблюдена.

Как действует пропускной режим в Москве и для чего он нужен?

Жителей Москвы и Подмосковья с 15 апреля обязали оформлять цифровые пропуска, если они совершают поездку на личном или общественном транспорте. В ближайшее время платформу цифровых пропусков планируется ввести еще в 21 регионе РФ. Для получения пропуска граждане смогут воспользоваться мобильным приложением «Госуслуги. Стопкоронавирус».

Сергей Жорин объяснил, зачем будет нужна подобная система.

«Если не будет пропусков, сотрудники ДПС будут останавливать всех водителей и проверять, кто куда едет. <…> Пусть лучше камера проверит обоснованность поездки машины. <…> Конечно, будут погрешности», — отметил юрист.

Кроме того, в Минкомсвязи ранее сообщили, что система цифровых пропусков позволит сдержать распространения коронавируса.

«В КНР пошли по собственному пути: каждому гражданину присваивался индивидуальный QR-код, который человек при передвижении по городу подносил к многочисленным сканерам — в магазинах, аптеках, во дворах. А специальная программа анализировала, пересекался ли этот индивид с инфицированными согражданами», —подчеркнул директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков.

Можно ли поехать к друзьям на дачу?

Для перемещений по городу в различных целях, требуется специальный попуск. Для того чтобы ездить в офис — один пропуск, для посещения медучреждений прочих мест — другие. Поэтому прежде, чем отправиться за город, гражданин должен позаботиться о том, чтобы получить соответствующее разрешение на портале «Госуслуги», а после уже ехать на дачу, причем не запрещается даже навестить там друзей.

Сколько штрафов можно получить, если не внести автомобиль в пропуск?

Водителей, нарушивших пропускной режим, будут фиксировать дорожные камеры наблюдения. Для каждого не привязанного к пропуску автомобиля штраф составит пять тысяч рублей с одной камеры фиксации нарушений. Соответственно, сумма, которую придется заплатить за незаконную езду, зависит от того, сколько камер «заметили» нарушителя.

Какие штрафы предусмотрены для москвичей, нарушивших предписания правительства?

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным. Если житель столицы передвигается без острой необходимости по городу, ему грозит штраф в четыре тысячи рублей или в пять тысяч рублей, если он совершил проступок повторно.

Что касается физических и юридических лиц, то для них предусмотрены гораздо более весомые штрафы. Если они не исполняют требования о временной приостановке работе мест, где наблюдается большое скопление людей, то они будут привлечены к ответственности. Физические лица должны выплатить 30-40 тысяч рублей, юридические — 200-300 тысяч рублей. За повторное нарушение — 40-50 тысяч рублей и 300-500 тысяч рублей соответственно.

Какие штрафы предусмотрены для петербуржцев, нарушивших предписания правительства?

Петербуржцам нельзя ходить в парки, скверы, храмы, фитнес-клубы, бассейны, на детские и спортивные площадки, в заведения общепита, на массовые мероприятия, кладбища. Жителям старше 65 лет вообще нельзя покидать своих квартир. Штраф для нарушителей составит четыре тысячи рублей.

Что касается заведений общепита, розничной непродовольственной торговли товарами не первой необходимости, которые не прекратили свою работу во время режима повышенной готовности, то для должностных лиц таких предприятий предусмотрен административный штраф в размере до 40 тысяч рублей. Юрлица заплатят от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Как обжаловать решение правоохранителей, если гражданин не согласен с заведенным на него протоколом?

После составления протокола вы имеете право внести в него свои замечания. Затем протокол со всеми материалами будет направлен в районный суд по месту обнаружения правонарушения и судом уже будет рассматриваться вопрос о применении штрафных санкций. По результатам рассмотрения суд выносит постановление, которое вы вправе обжаловать в вышестоящий суд в течение десяти дней с момента получения постановления суда.

Участвовать в суде вы вправе в том числе по видео-конференц связи. Пропущенный по уважительной причине десятидневный срок может быть восстановлен судом.

По указанным вопросам на днях вышел обзор практики Верховного суда.

Что делать, чтобы ваше мнение о распространении коронавируса не квалифицировали как фейк?

5-tv.ru

По словам Сергея Жорина, квалифицировать высказывание человека как мнение или утверждение, позволит лингвистическое исследование или лингвистическая экспертиза, выполненная в судебном порядке. Отличить выражение собственного мнения человека от утверждения о фактах позволяют специальные речевые маркеры. Поэтому всем, кто пишет о коронавирусе, следует проверять информацию.

Юрист напомнил, что в поледнее время на просторах сети распространяется большое количество сведений о COVID-19, которые не соответствуют действительности. Важно верить данным только из проверенных источников и не полагаться на то, что пишут некоторые пользователи или даже медийные персоны. Нередко некоторые из них приводят даже доказательства в обоснование собственной точки зрения, однако эти аргументы могут являться ложными и ни на чем не основанными.

Все факты о коронавирусе нужно тщательно проверять и ждать официальных подтверждений, а не доверять экспертам без достаточной доказательной базы или популярным личностям, которые от медицины и юриспруденции далеки, однако могут внушить опредеденное мнение фанатам, благодаря своему авторитету.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Верховный суд уточнил, как будут наказаны те, кто не соблюдает режим самоизоляции.