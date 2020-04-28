🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Сегодня, 28 апреля, некоторым знакам зодиака стоит внимательнее относится к своему самочувствию, а кому-то необходимо полное уединение, чтобы восстановить силы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 28 апреля, Луна находится в знаке зодиака Рак. В этот период не стоит брать кредиты или одалживать деньги. Лучше постараться отказаться от любых финансовых операций. Сейчас практически у всех знаков зодиака повышается эмоциональная чувствительность, следует более тактично и внимательно относиться к близким людям.
♈ Овен
У вас были дни, когда вы сопротивлялись ограничительным мерам, хотели разнести все вокруг и ругались со всеми подряд. Но сегодня все совсем по-другому: вы ощущаете гармонию и понимание, что все, что вы ищете, находится в этом моменте. Примите настоящее, Овен.
Космический совет: будьте здесь и сейчас.
♉ Телец
Телец, иногда очень важно сказать «нет». Вы сами знаете себе цену, и не позволите никому садиться вам на шею. Но все же постарайтесь проанализировать собственные поступки. Как часто вам приходится переступать через свои желания?
Космический совет: иногда нужно говорить «нет».
♊ Близнецы
Эмоции накаляются, Близнецы. Создайте пространство для гнева, раздражительности, иррациональных страхов, как вы делаете это для счастья, радости и творчества. Принятие себя таким, какой вы есть, является первым шагом к внутренней алхимии. Плохая новость заключается в том, что излишнюю эмоциональность не оценят ваши близкие.
Космический совет: вы не обязаны быть идеальным.
♋ Рак
Рак, расслабьтесь и позвольте новому прийти в вашу жизнь. В скором времени все должно измениться к лучшему. Если вы испытывали проблемы в области здоровья или финансов, верьте, что эти сферы тоже улучшатся. А пока практикуйте благодарность и доброту. Подумайте, как вы можете помочь окружающим.
Космический совет: поделитесь удачей.
♌ Лев
Лев, смотрите за пределы тюрьмы своих ограничений. Иногда, чтобы вам помогли, достаточно просто попросить. Не бойтесь услышать отказ, ведь этого не случится. Возможны некоторые проблемы в принятии себя. Вам помогут близкие люди.
Космический совет: не бойтесь обратиться за помощью.
♍ Дева
Чувствительность — это и благословение, и проклятие, Дева, и если вы общаетесь с кем-то, кто чересчур эмоционален, это обязательно повлияет на ваше личное пространство. Хорошие дни действительно прекрасны, а плохие — грозят увести вас в ад. Вам необходимо установить некоторые правила и укрепить ваши границы.
Космический совет: укрепите свои границы.
♎ Весы
Весы, почти каждый великий мыслитель был дискредитирован своим поколением. У вас есть так много, что предложить миру. Следующий этап вашей жизни требует, чтобы вы поверили в свою силу и раскрыли внутренний дух свободы. Вы, вероятно, почувствуете прилив новых идей сегодня. Поверьте, они ведут вас в правильном направлении.
Космический совет: в мире реплик будьте оригиналом!
♏ Скорпион
Скорпионы, зависть — дурное чувство. Попробуйте заменить его на гордость, гордость за того, кто смог достичь тех высот, что вам пока не под силу. Но в то же время не забывайте хвалить и себя. Ведь у вас все еще только впереди!
Космический совет: замените зависть гордостью.
♐ Стрелец
Стрелец, возможно вам необходимо побыть наедине с самим собой. В этом нет ничего страшного. Спокойно объясните эту потребность своим близким, они вас поймут. Постарайтесь провести это время с пользой, вам необходимо восстановить силы.
Космический совет: побудьте наедине с собой.
♑ Козерог
Козерог, вовсе не обязательно цепляться за старые идеи. На то они и старые, чтобы терять свою актуальность. В вашей голове целый рой всего интересного, но из-за того, что вы тратите время не на то, вы теряете суть.
Космический совет: реализуйте новые проекты.
♒ Водолей
То, что вы испытываете прямо сейчас, — это классический случай фразы «у жизни другие планы». Да, не всегда все получается так, как мы задумали. И необходимо суметь трансформироваться под изменения. Но вы — человек гибкий, вы сможете преодолеть любые трудности.
Космический совет: не унывайте из-за того, что планы рушатся.
♊ Рыбы
Никто не любит находиться в месте, где все кричат, и никто никого не слушает. Рыбы, гнев — это не самое хорошее чувство, оно разрушает того, кто его испытывает. Постарайтесь проще относится ко многим вещам, и люди к вам потянутся.
Космический совет: боритесь с гневом.
Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая.
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