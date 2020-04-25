Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая

Предстоящая неделя с астрологической точки зрения обещает быть сложной. Путанные мысли, непоследовательность решений; иногда ступор и пессимизм, а иногда бесплодные надежды. На фоне всего этого по-прежнему позитивно выделяются любовная и сексуальная сферы. Они помогут многим знакам скрасить происходящее.

Астролог Сергей Седашёв составил для читателей 5-tv.ru прогноз, который подскажет, на что в ближайшие дни стоит бросить все силы, а чем заниматься не нужно.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается гармоничный период, особенно ярко проявляющийся в любовной сфере. Страстность, энергичность, настойчивость плюс обаяние и стремление к красоте помогут сделать эту неделю незабываемой с точки зрения чувств и личных отношений. Также особые удовольствия обещает сексуальная жизнь.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя важна прежде всего тем, что это канун дня рождения для многих из них. Тельцам особенно важны ясность и предсказуемость, поэтому постарайтесь спланировать то, что находится в пределах вашего контроля, расставьте приоритеты, наметьте главные цели на год. Возможно, в предстоящем году вам захочется многое поменять в своей жизни. Настройтесь и постарайтесь увидеть и осознать приближающиеся изменения уже сейчас.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя будет наполнена гармоничной активностью. То есть эта активность будет хорошо вписываться в ваши планы и помогать быстрее достичь ваших целей. Для любовной сферы неделя тоже исключительно хороша: возможно произойдет важная встреча или знакомство с будущей любовью.

Рак — гороскоп на неделю

Ракам неделя принесет особое равновесие и глубину. Вам будет хорошо задуматься, осознать и признаться хотя бы себе, чего же вы хотите на самом деле, даже если вы скрываете это от окружающих. Душевное равновесие и внутреннее спокойствие помогут вам сделать это. А дальше постарайтесь об этом не забывать и настойчиво двигайтесь к своим целям.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов продолжается период со смешанным влиянием планет. С одной стороны в вас присутствуют конфликтность и вспыльчивость, неспособность уступить пальму первенства, неготовность идти на компромисс. С другой стороны – вы полны обаяния и умеете как никогда нравиться окружающим. Возможно, эти состояния будут чередоваться.

Дева — гороскоп на неделю

Девам неделя будет особенно способствовать в делах и в практической стороне жизни. Вам удастся ясно увидеть план действий и четко следовать ему, что позволит продвинуться вперед к достижению земных целей. Однако для любовной сферы период по-прежнему неудачный.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов продолжается исключительно благоприятный период в личной жизни. Авантюризм и настойчивость дополняются стремлением к флирту и любвеобильностью, создавая необычно благоприятную ситуацию для завязывания новых отношений или создания романтической атмосферы в имеющихся.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов продолжается неблагоприятный период. Он связан прежде всего с конфликтностью, с неготовностью идти на компромисс, желанием противопоставить себя всему миру. Возможно на предстоящей неделе вам не следует вступать в переговоры или конфликты, принимать важные решения, особенно если они связаны с желанием все порвать или создать себе врагов.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов это будет неделя со смешанным влиянием планет. В вас будет присутствовать особая настойчивость и активность, но в то же время и неспособность найти эмоциональное равновесие и удовлетворение. Вам следует опереться на внутреннюю активность и больше заниматься делами, стремится к важным для вас целям. А попытки разобраться с эмоциями – отложите на потом.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам неделя будет способствовать в плане стратегических усилий и долгосрочных планов. Энергии недели помогут повысить мотивацию двигаться к вашим целям и укрепить веру в успех. Найдите для себя пять причин двигаться вперед и выпишите их на бумагу. Такое действие, сделанное в этот период, поддержит вас в дальнейшем.

Водолей — гороскоп на неделю

Водолеям на предстоящей неделе в общении с окружающими следует опереться на обаяние, а не на логические доводы. Вам будет особенно легко нравиться людям и находить компромисс. Однако, если вы попробуете обсудить ситуацию по существу, то на поверхность могут всплыть конфликты и противоречия.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбам на следующей неделе стоит проявить больше собранности, и меньше утопать в эмоциях и переживаниях. Чувства не принесут удовлетворения, а активные действия и настойчивость – напротив, могут задать положительный тон всей недели. Не сомневайтесь в себе и своих силах и действуйте!

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