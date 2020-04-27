Тень на плетень: Пентагон опубликовал видео «НЛО»
В Минобороны США затрудняются сказать, что за неопознанные объекты сняли американские моряки.
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Фото, видео: Twitter @PavelNosok; YouTube / DefPost Videos
Министерство обороны США обнародовало съемки трех неких «неопознанных явлений». Один из них был снят якобы составом Военно-Морского флота в ноябре 2004 года, а два других — в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ведомстве.
«Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как «неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.
На записях, сделанных с военных самолетов, видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам.
Ажиотаж вокруг НЛО в США, несмотря на пандемию коронавируса, не спадает. Тысячи жителей страны считают, что на теперь уже не такой уж секретной военной базе в пустыне Невада в США — так называемой «зоне 51» — власти прячут захваченных инопланетян.
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