В Минобороны США затрудняются сказать, что за неопознанные объекты сняли американские моряки.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Twitter @PavelNosok; YouTube / DefPost Videos

Министерство обороны США обнародовало съемки трех неких «неопознанных явлений». Один из них был снят якобы составом Военно-Морского флота в ноябре 2004 года, а два других — в январе 2015 года. Все они в 2007 и 2017 годах попали в интернет без санкции Пентагона, их подлинность признали в ведомстве.

«Министерство обороны публикует эти видеозаписи для того, чтобы прояснить любые неверные представления общественности о том, были ли распространяемые кадры реальными, или же в них есть что-то еще. Наблюдаемые на видеозаписях воздушные явления по-прежнему характеризуются как «неопознанные», — говорится в заявлении Пентагона.

На записях, сделанных с военных самолетов, видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести ни к самолетам, ни к вертолетам, ни к другим известным летательным аппаратам.

Ажиотаж вокруг НЛО в США, несмотря на пандемию коронавируса, не спадает. Тысячи жителей страны считают, что на теперь уже не такой уж секретной военной базе в пустыне Невада в США — так называемой «зоне 51» — власти прячут захваченных инопланетян.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
74.50
-0.22 80.76
0.51
ТОП-4 знаков зодиака, бурно реагирующих на измену жены

Последние новости

0:17
Рэпер Джиган опубликовал кадры с шикарного дня рождения трехлетней дочки
0:01
Радоница — пасхальное поминовение усопших: что можно и нельзя делать 28 апреля
23:45
Экспресс-тесты на коронавирус выявляют наличие антител за 15 минут
23:32
«Золото, а не папочка»: нежный снимок Бондаренко с семьей восхитил пользователей
23:16
Двух липецких врачей уволили за халатность, повлекшую распространение коронавируса
23:02
Тень на плетень: Пентагон опубликовал видео «НЛО»

Сейчас читают

Тень на плетень: Пентагон опубликовал видео «НЛО»
Женские имена, обладательницы которых находят свое счастье после 40 лет
«Музыкальный фрик»: как сейчас выглядит парень из легендарного клипа Freestyler

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок