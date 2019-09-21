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  4. Более двух тысяч охотников за инопланетянами съехались к «Зоне 51» в Неваде

Более двух тысяч охотников за инопланетянами съехались к «Зоне 51» в Неваде

, 6:49 Видео 806

Люди, многие из которых нарядились в костюмы пришельцев, откликнулись на призыв штурмовать секретную американскую военную базу, где, по слухам, скрываются тайны НЛО.

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Фото, видео: Instagram @glamour.v1, Twitter @8NewsNow

Более двух тысяч человек откликнулись на призыв юзеров в Facebook штурмовать так называемую «Зону 51» — секретную военную базу в пустыне Невада в США, где, по слухам, власти прячут захваченных инопланетян, сообщает РИА Новости

Twitter @Twitter @Lukewearechange

Однако проникать на территорию базы все эти люди не спешат и весело проводят время на стихийных развлекательных мероприятиях в ближайших жилых пунктах, население которых составляет по несколько десятков человек. Некоторые приехали из отдаленных штатов, кое-кто нарядился в забавные костюмы, изображая пришельцев. Сборищем не замедлили воспользоваться предприниматели, быстро организовавшие питание туристов и продажу своих товаров.

Twitter @Lukewearechange

Ранее сообщалось, что у ворот военной базы в ночь на субботу, 20 сентября, собрались около 75 человек. Они выкрикивали: «Пришельцы! Пришельцы!». Двое из них были задержаны. По данным местных СМИ, это были женщина, просунувшая ногу под ограждение базы и мужчина, справлявший нужду в неположенном месте.

Как писал 5-tv.ru, все началось в июле 2019 года с поста в Facebook. Группа неизвестных под девизом «они не могут остановить всех нас» призвала общественность собраться толпой и пойти на штурм «Зоны 51», чтобы убедиться в реальности доказательств существования пришельцев, как это утверждают любители конспирологических теорий на протяжение нескольких десятков лет. На шутку с энтузиазмом отреагировали несколько миллионов землян, обозначив в соцсетях свое намерение принять участие в акции.

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