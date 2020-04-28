В нижнем белье и кедах: Ирина Шейк показала, как выглядит в домашней обстановке
Российская супермодель приняла участие в фотосессии для журнала Interview.
Фото: Instagram @irinashayk
Известная российская супермодель Ирина Шейк показала, как выглядит дома в одиночестве. Фотографию, где она в нижнем белье лежит на полу, звезда опубликовала на своей странице в Instagram.
Снимок Ирина сопроводила только смайликом, на котором изображены диван с торшером. Должно быть, она в шутку намекнула, что главным объектом на снимке является диван, на который она закинула ногу.
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Как отмечает «Утро.ру», фотография была сделана в рамках фотосессии для журнала Interview. Съемка призвана показать, как 34-летняя модель выглядит в домашней обстановке. На других снимках Шейк позировала в образе школьницы, а также была одета в мужской пиджак с галстуком, напоминающий форму западных студентов.
В комментариях поклонники восторженно оценили фотосессию модели. Однако некоторые пользователи посчитали, что снимки не отражают действительности.
«Это очень круто»;
«Я влюбилась»;
«Какая красивая!»
«Проблема в том, что она не сидит дома», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ирина Шейк выложила фото в 14-летнем возрасте. На нем будущая супермодель одета в короткую желтую футболку и розовые брюки-клеш.
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