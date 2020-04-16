«Видна будущая супермодель»: Ирина Шейк выложила фото в подростковом возрасте
Архивным снимком модель поделилась в своем Instagram.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram @irinashayk
Известная российская супермодель Ирина Шейк выложила архивное фото в подростковом возрасте в своем Instagram.
«14», — коротко подписала Ирина.
На снимке 20-летней давности девушка-подросток одета в духе того времени: на ней короткая желтая футболка и розовые брюки-клеш.
Подписчики модели отметили, что Шейк уже тогда отличалась естественной красотой, и не удивительно, что стала супермоделью. Некоторые из фанатов добавили, что Ирина выглядит очень взрослой для своего возраста.
«Вы не выглядите на 14 лет»;
«14? Серьезно?», — удивились фанаты.
Также подписчики поделились, что у них были похожие вещи в гардеробе.
«Красивая какая! У меня была такая же футболка, но красная! Я ее очень любила»;
«У меня такие штаны были пастельно-фиолетовые, молнии спереди расстегивались. Да-да, помню», — прокомментировали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Ирины Шейк родила третьего ребенка.
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