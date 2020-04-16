Архивным снимком модель поделилась в своем Instagram.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / face to face; Instagram @irinashayk

Известная российская супермодель Ирина Шейк выложила архивное фото в подростковом возрасте в своем Instagram.

«14», — коротко подписала Ирина.

На снимке 20-летней давности девушка-подросток одета в духе того времени: на ней короткая желтая футболка и розовые брюки-клеш.

Instagram @irinashayk

Подписчики модели отметили, что Шейк уже тогда отличалась естественной красотой, и не удивительно, что стала супермоделью. Некоторые из фанатов добавили, что Ирина выглядит очень взрослой для своего возраста.

«Вы не выглядите на 14 лет»;

«14? Серьезно?», — удивились фанаты.

Также подписчики поделились, что у них были похожие вещи в гардеробе.

«Красивая какая! У меня была такая же футболка, но красная! Я ее очень любила»;

«У меня такие штаны были пастельно-фиолетовые, молнии спереди расстегивались. Да-да, помню», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Ирины Шейк родила третьего ребенка.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.71
0.39 80.67
0.55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:54
Число инфицированных коронавирусом в России за сутки выросло на 3448 человек
10:42
Мужчина открыл стрельбу по полицейским в Дагестане
10:38
«Ты моя русалка»: обнаженная Наталья Бардо в ванне составила планы на день
10:22
Как Москва решила проблему с пробками и заторами в метро во второй день пропускного режима
10:19
ДНР и Украина завершили процедуру обмена пленными в Донбассе
10:11
ТОП-5 женских фраз, после которых мужчина не захочет расставаться ни на минуту

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 апреля, для всех знаков зодиака
Что нужно и что категорически нельзя делать в Чистый четверг
«От бессилия хотелось плакать»: экс-супруга «Кузи» из «Универа» раскрыла причины развода

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок