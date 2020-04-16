Известная российская супермодель Ирина Шейк выложила архивное фото в подростковом возрасте в своем Instagram.

«14», — коротко подписала Ирина.

На снимке 20-летней давности девушка-подросток одета в духе того времени: на ней короткая желтая футболка и розовые брюки-клеш.

Instagram @irinashayk

Подписчики модели отметили, что Шейк уже тогда отличалась естественной красотой, и не удивительно, что стала супермоделью. Некоторые из фанатов добавили, что Ирина выглядит очень взрослой для своего возраста.

«Вы не выглядите на 14 лет»;

«14? Серьезно?», — удивились фанаты.

Также подписчики поделились, что у них были похожие вещи в гардеробе.

«Красивая какая! У меня была такая же футболка, но красная! Я ее очень любила»;

«У меня такие штаны были пастельно-фиолетовые, молнии спереди расстегивались. Да-да, помню», — прокомментировали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сестра Ирины Шейк родила третьего ребенка.