«Само совершенство!» — Онлайн-выступление Мерил Стрип стало вирусным в сети
Оскароносная актриса вместе с коллегами исполнила популярную песню в режиме самоизоляции из-за коронавируса.
Фото: www.globallookpress.com / Igor Vidyashev; Twitter @streep_lover
Голливудская звезда Мерил Стрип вместе с коллегами по цеху — Кристин Барански и Одрой Макдональд в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса записали видеопоздравление, приуроченное к 90-летию композитора Стивена Сондхайма.
Актрисы в формате видеоконференции исполнили композицию автора The Ladies Who Lunch из бродвейского мюзикла Company. На кадрах ролика знаменитости в белых махровых халатах и с бокалами горячительного в руках «задушевно» поют в честь юбиляра.
The perfection aka Christine Baranski, Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa— Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020
Видео, на котором Мерил Стрип смешивает себе коктейль и одновременно исполняет песню, моментально стало вирусным. Пользователи с восхищением благодарят актрис за доставленное удовольствие.
«Я сегодня не усну! Стоило посмотреть это один раз и хочется — снова и снова»
«В этом видео больше силы, чем в историях людей, правящих миром»
«Потрясающе! Я могу слушать и смотреть это вновь и вновь!»
«Поднимаю бокал за Кристин, Мерил и Одру!»
«Они — само совершенство», — пишут пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что хор из Австралии исполнил «На поле танки грохотали» в условиях самоизоляции.
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