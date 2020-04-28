Голливудская звезда Мерил Стрип вместе с коллегами по цеху — Кристин Барански и Одрой Макдональд в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса записали видеопоздравление, приуроченное к 90-летию композитора Стивена Сондхайма.

Актрисы в формате видеоконференции исполнили композицию автора The Ladies Who Lunch из бродвейского мюзикла Company. На кадрах ролика знаменитости в белых махровых халатах и с бокалами горячительного в руках «задушевно» поют в честь юбиляра.

The perfection aka Christine Baranski, Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa — Olivia Colman’s Blonde Hair (@streep_lover) April 27, 2020

Видео, на котором Мерил Стрип смешивает себе коктейль и одновременно исполняет песню, моментально стало вирусным. Пользователи с восхищением благодарят актрис за доставленное удовольствие.

«Я сегодня не усну! Стоило посмотреть это один раз и хочется — снова и снова»

«В этом видео больше силы, чем в историях людей, правящих миром»

«Потрясающе! Я могу слушать и смотреть это вновь и вновь!»

«Поднимаю бокал за Кристин, Мерил и Одру!»

«Они — само совершенство», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хор из Австралии исполнил «На поле танки грохотали» в условиях самоизоляции.