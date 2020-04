Голливудская звезда Мерил Стрип вместе с коллегами по цеху — Кристин Барански и Одрой Макдональд в режиме самоизоляции из-за угрозы распространения коронавируса записали видеопоздравление, приуроченное к 90-летию композитора Стивена Сондхайма.

Актрисы в формате видеоконференции исполнили композицию автора The Ladies Who Lunch из бродвейского мюзикла Company. На кадрах ролика знаменитости в белых махровых халатах и с бокалами горячительного в руках «задушевно» поют в честь юбиляра.

The perfection aka Christine Baranski, Meryl Streep and Audra McDonald ladies and gentlemen #Sondheim90Concert pic.twitter.com/Tr9fAqOqaa