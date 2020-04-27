Видео: в Крыму нашли потопленный более 70 лет назад теплоход «Армения»

Силами Министерства обороны России с помощью гидролокатора бокового обзора возле Крымского побережья обнаружен корпус затонувшего судна, совпадающий своими габаритами с характеристиками теплохода «Армения». Судно затонуло более 70 лет назад. Из всех пассажиров тогда выжили единицы.

«Нам посчастливилось принять участие в операции, которая без малого длилась 79 лет. Именно столько исполнится со дня гибели теплохода „Армения“ осенью этого года. Искали ее почти сразу же после гибели <…> Найти удалось благодаря системной работе наших Вооруженных сил, которые в течение многих лет методично и без лишнего геройства прочесывали квадрат за квадратом. В результате сначала нашли магнитную аномалию, потом подтвердили гидролокаторами, что там есть какой-то большой объект на дне. Сейчас уже нас пригласили принять участие в завершающем этапе: допоиск, обследование и идентификация объекта», — рассказал исполнительный директор Центра подводных исследований РГО Сергей Фокин.

В апреле 2020 года для идентификации обнаруженного объекта были привлечены специалисты Центра подводных исследований Русского географического общества. Кроме того, был приглашен священник Новороссийской военно-морской базы Протоиерей Кирилл, который провел молебны перед выходом в море и перед началом работ.

Для детального обследования обнаруженного судна был применен телеуправляемый необитаемый подводный аппарат (ТНПА) отечественного производства серии «РТ». Благодаря ему, были сделаны первые видеокадры палубы на глубине.

Идентифицировать найденное судно с теплоходом «Армения» позволил целый ряд признаков: прямых и косвенных.

«Телеуправляемый аппарат вышел на объект и практически сразу стало понятно, что это именно то, что мы ищем. Во-первых, размеры, характерные размеры и формы надстройки, которые у „Армении“ составляли две трети, а то и больше от общей длины. Плюс никаких сомнений нам не позволил оставить тот факт, что мы нашли на носу корабельный колокол, на котором выбито название транспортного судна», — рассказал Фокин.

По словам исполнительного директора Центра подводных исследований РГО, точные причины повреждений корабля пока не известны.

«Об воды корпуса судна абсолютно не повреждены, поэтому торпедная атака исключается. При этом верхняя и центральная часть надстройки очень разрушены. <…> Такие разрушения характерны для бомбардировки с воздуха», — отметил Фокин.

Теплоход «Армения» проекта «Аджария» был построен в 1928 году в Ленинграде. В 1941 году он был перестроен под санитарный транспорт: вместо части кают были организованы операционные и перевязочные, судно вывозило раненых из Крыма. В ноябре 1941 года «Армения» вышла из порта в Севастополе. На борт поднялись несколько тысяч человек: жители города, пациенты, врачи и персонал нескольких госпиталей, часть партийного руководства Крыма, руководства пионерлагеря «Артек» и их семьи. Несмотря на запрет, теплоход вышел в сторону Туапсе в сопровождении двух сторожевых катеров не дожидаясь темноты. Через несколько минут судно было атаковано фашистами и затонуло. Точные координаты потопленного судна не были известны до сих пор, а количество жертв морской катастрофы установлено только приблизительное.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму саперы МЧС разминировали советский грузовой теплоход «Жан Жорес». Он затонул недалеко от Феодосии во время Великой Отечественной войны.