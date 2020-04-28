Путин присвоил звание Герой Труда России пятерым россиянам
Среди них — детский врач Леонид Рошаль и народный артист СССР Юрий Соломин.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Владимир Путин присвоил звание Герой Труда детскому врачу Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра России Юрию Соломину.
Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Всего в списке пять человек.
Среди них — директор авиационного завода в Улан-Удэ Леонид Белых, тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили и оператор Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ о присуждении премий молодым деятелям культуры.
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