Путин присвоил звание Герой Труда России пятерым россиянам

Среди них — детский врач Леонид Рошаль и народный артист СССР Юрий Соломин.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Владимир Путин присвоил звание Герой Труда детскому врачу Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра России Юрию Соломину.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Всего в списке пять человек.

Среди них — директор авиационного завода в Улан-Удэ Леонид Белых, тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили и оператор Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ о присуждении премий молодым деятелям культуры.

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