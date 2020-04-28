Путин присвоил звание Герой Труда России пятерым россиянам

Владимир Путин присвоил звание Герой Труда детскому врачу Леониду Рошалю и художественному руководителю Малого театра России Юрию Соломину.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Всего в списке пять человек.

Среди них — директор авиационного завода в Улан-Удэ Леонид Белых, тренер по борьбе Дмитрий Миндиашвили и оператор Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин подписал указ о присуждении премий молодым деятелям культуры.