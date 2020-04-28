Пентагон официально признал подлинность видеороликов с НЛО
На записях, сделанных с военных самолетов, видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести к известным летательным аппаратам.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Пентагон опубликовал видеозаписи с «неопознанными летающими объектами». Именно такая формулировка используется в заявлении ведомства.
Получается, существование НЛО признано американцами на официальном уровне.
Эти кадры были сняты экипажами боевых самолетов в 2004-м и 2015-м годах, но что именно попало в объектив — погоня за инопланетянами или какие-то другие мистические воздушные явления — объяснить так и не удалось.
Теперь же, когда подлинность съемок доказана, многие требуют от Пентагона раскрыть больше сведений и даже провести тщательное расследование.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом.
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