Пентагон официально признал подлинность видеороликов с НЛО

Пентагон опубликовал видеозаписи с «неопознанными летающими объектами». Именно такая формулировка используется в заявлении ведомства.

Получается, существование НЛО признано американцами на официальном уровне.

Эти кадры были сняты экипажами боевых самолетов в 2004-м и 2015-м годах, но что именно попало в объектив — погоня за инопланетянами или какие-то другие мистические воздушные явления — объяснить так и не удалось.

Теперь же, когда подлинность съемок доказана, многие требуют от Пентагона раскрыть больше сведений и даже провести тщательное расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом.