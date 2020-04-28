На записях, сделанных с военных самолетов, видны некие летающие объекты, которые по внешнему виду нельзя отнести к известным летательным аппаратам.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: 5-tv.ru

Пентагон опубликовал видеозаписи с «неопознанными летающими объектами». Именно такая формулировка используется в заявлении ведомства.

Получается, существование НЛО признано американцами на официальном уровне.

Эти кадры были сняты экипажами боевых самолетов в 2004-м и 2015-м годах, но что именно попало в объектив — погоня за инопланетянами или какие-то другие мистические воздушные явления — объяснить так и не удалось.

Теперь же, когда подлинность съемок доказана, многие требуют от Пентагона раскрыть больше сведений и даже провести тщательное расследование.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом.

Читайте также

Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.50
-0.22 80.76
0.51
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

3:18
Трамп высказался о самочувствии Ким Чен Ына
3:02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
2:38
Меган Маркл и принц Гарри сыграют новую свадьбу
2:23
Пентагон официально признал подлинность видеороликов с НЛО
1:45
Правительство нашло способ профинансировать дефицит бюджета
1:21
Путин присвоил звание Герой Труда России пятерым россиянам

Сейчас читают

Радоница — пасхальное поминовение усопших: что можно и нельзя делать 28 апреля
Женские имена, обладательницы которых находят свое счастье после 40 лет
«Музыкальный фрик»: как сейчас выглядит парень из легендарного клипа Freestyler

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок