Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом
Некоторые пользователи иронично предположили, что это «рубль падает».
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Фото, видео: YAY\TASS, ВКонтакте @spb_today
В сети появились кадры падения некого небесного тела, похожего на метеорит в небе над Петербургом. Редкое явление заснял автомобильный регистратор.
Интернет-пользователи предположили, что неопознанный летающий объект падал на Северо-Западе, возможно даже — над Финляндией. Подписчики высказали весьма неоднозначные и порой забавные теории происхождения небесного тела над Северной столицей.
Интересно, что многие петербуржцы в связи с происшествием «включили» свою предпринимательскую жилку.
«Надо узнать куда упал, найти маленький кусочек и продать»;
«Если найти, можно на металл сдать и уехать из России», — поделились бизнес-идеями пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разгорелся эмоциональный спор о происхождении упавшего «метеора» в небе над Санкт-Петербургом.
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