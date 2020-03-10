Очевидцы сняли на видео падение метеорита в небе над Петербургом

В сети появились кадры падения некого небесного тела, похожего на метеорит в небе над Петербургом. Редкое явление заснял автомобильный регистратор.

Интернет-пользователи предположили, что неопознанный летающий объект падал на Северо-Западе, возможно даже — над Финляндией. Подписчики высказали весьма неоднозначные и порой забавные теории происхождения небесного тела над Северной столицей.

Интересно, что многие петербуржцы в связи с происшествием «включили» свою предпринимательскую жилку.

«Надо узнать куда упал, найти маленький кусочек и продать»;

«Если найти, можно на металл сдать и уехать из России», — поделились бизнес-идеями пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что разгорелся эмоциональный спор о происхождении упавшего «метеора» в небе над Санкт-Петербургом.