Турецкие отели этим летом откажутся от «шведского стола» из-за пандемии

Отели Турции откажутся от «шведского стола» и системы all inclusive этим летом. Об этом заявил министр туризма страны, пишет «Экономика сегодня».

Власти готовы открыть пляжи Кемера и Антальи для отдыхающих лишь в конце мая, и это будут внутренние туристы. При этом, все будет по-другому — по новым стандартам — в отелях будут заселены лишь половина номеров, на пляжах вдвое сократят количество лежаков и расставят их на удвоенной дистанции друг от друга.

Иностранных туристов ждут не раньше августа, при этом уже прописали правила для чартеров — в лайнерах должны быть свободны средние места на тройных сиденьях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как пандемия коронавируса обнажила социальные и экономические проблемы в мире.