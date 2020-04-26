Как пандемия коронавируса обнажила социальные и экономические проблемы в мире

За время пандемии коронавируса все жители планеты получили уникальный шанс. Мы смогли детально разглядеть мироустройство, политику и мировых лидеров, такими какие они есть.

Именно кризис проявляет как лучшие, так и худшие качества людей. Всемирная угроза резко обнажила проблемы, о которых на Западе говорить не принято. Помимо экономического и социального упадка ведущие державы получили еще одну мощную пробоину — кризис доверия. Нас часто упрекают, дескать мы в программе предвзято относимся к нашим зарубежным партнерам и некорректно сравниваем российскую и иностранную деятельность. Сегодня, впрочем, как и всегда, мы в очередной раз предоставим конкретные факты. А выводы вы сделаете сами.

Итак, уже нет сомнений, что Россия намного эффективней справляется с пандемией нежели другие страны. Для начала несколько цифр и графиков от Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Вот динамика смертности в расчете на один миллион человек. Посмотрите на Испанию, Италию или США. Видите, этот стремительный рост. А теперь взгляните на Россию и Китай. Очень красноречиво, не так ли?

А все потому что и китайцы, и мы сразу же перешли к серьезным мерам борьбы с инфекцией. Мы не стали, как итальянцы или британцы не замечать проблему, а ввели жесткие и необходимые ограничения. Как доказательство, вот еще одна иллюстрация. Это коэффициент летальности — соотношение между умершими и зараженными. У нас этот показатель меньше 2%. Испанцы, итальянцы, британцы — больше 10%. Французы, вообще, за отметкой 16%.

Сейчас у нас все чаще слышны заявления, мол, посмотрите большинство стран прошли пик заболевания, а в России все по нарастающей. Ну, во-первых, сейчас ситуация в нашей стране выглядит, как мы уже говорили, не так угрожающе и резких всплесков нет. А во-вторых, нам дольше многих государств удавалось сдерживать проникновение вируса. Поэтому процессы идут с задержкой на две-три недели. Некорректно сравнивать нас с теми, кто вышел, например, на плато.

«Власти применили такую тактику сглаживание синусоиды вот этой. То есть заранее объявили меры самоизоляции, которые на тот момент при том еще количестве заболевших казались чрезмерными. Но в общем-то сейчас показало, что все нормально. Это было правильно сделано. И действительно кривая не оказалась такой стремительной и мы не вылетели на уровень большинства европейских стран, которые уже за 200 тысяч заболевших перешагнули», —говорит политолог Олег Матвейчев.

И этих результатов, не впечатляющих, нет обнадеживающих, нам удалось добиться, что важно, с учетом специфики России. Огромная страна, бескрайние территории, растянутые коммуникации, и что греха таить — не везде идеальные. Дороги и связь еще не во все населенные пункты проведены.

Не случайно субъектам делегированы полномочия из федерального центра. Это логично и оправданно. Так и экономика меньше страдает, и люди. Так удается сдержать рост безработицы в приемлемых рамках. Совсем иначе в Европе — в той же Испании зафиксировано уже плюс триста тысяч безработных в месяц. Всего на сегодня уже 3,5 миллиона. И это на 46 миллионов населения. Абсолютный рекорд на данный момент в мире. В спину дышат США, Австрия.

«Мы в состоянии организовать здравоохранение на самом высоком уровне. И таким образом, чтобы Россия стала главной страной, которая лечит весь мир. Мы вполне можем мне кажется это вообще вызов XXI века и это будет очень важным таким драйвером развития для всех совершенно отраслей. И именно в России со всего мира будут люди ехать лечиться. Вот я бы этого очень хотел», — считает директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

Вообще уже и на Западе все чаще слышны такие вот голоса, что Россия во время пандемии по-настоящему заслужила уважение. Вот журналист сайта FRN, это американский популярный новостной портал, размышляет на тему европейской солидарности в эпоху вируса. И приводит в качестве примера не страны Евросоюза, а Россию, которая в самых тяжелых условиях протянула руку помощи Сербии и, особенно, Италии. Помните 15 самолетов с техникой и специалистами?

«Надо понимать, что бригады, которая сейчас вернется она будет активно брошена на другие направления. Опты Италии станет очень эффективным в разворачивание логистический точек. В госпиталях тех же самых в разных регионах Российской Федерации. Плюс ко всему это люди столкнулись с реальными случаями, когда захлебывалась здравоохранение. Когда соответственно уже был крайне негативный сценарий. Этот уникальный опыт нельзя нигде купить в течение всей жизни, в принципе, нельзя нигде смоделировать», — говорит президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Так что сегодня мы подготовлены намного лучше, чем другие страны. Но самое главное даже не в этом. Мы помогли, просто помогли. Совершенно безвозмездно. В отличии от Евросоюза. Все на что хватает европейских политиков — это абстрактные размышления о солидарности. Вот что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен говорила в своем послании итальянцам, умирающим от коронавируса. Это было 2 апреля. Именно в тот день Италия вышла на первое место в мире по числу умерших — 13 915 человек.

«Мы сделали все возможное, чтобы заставить европейские страны рассуждать как команда, и обеспечили скоординированный ответ на общую проблему. И мы видим больше солидарности здесь, в Европе, чем где-либо еще в мире», — говорит председатель европейской комиссии Урсула фон дер Ляйнен.

Простите! Какая солидарность, координация? Солидарность в краже масок, которые предназначались другим? Координированные пустые посылы лучей дружбы? О чем вы говорите? Италии не письма нужны были, и красивые слова, а лекарства и аппараты ИВЛ. Этого в Евросоюзе не нашлось. Спустя две недели председатель уже извинялась, говорила никто не был готов к подобному, и что теперь уж точно «сердца Европы бьются солидарно».

Вот американский журналист Артур Эванс в своей статье и задается вопросом — «так может сердце этой самой солидарности бьется значительно восточнее Брюсселя или Страсбурга? Когда все нормализуется, а это обязательно случится, европейским бонзам придется снова завоевывать уважение своих граждан, а это намного сложнее, чем решать проблемы с экономикой или промышленностью. По апрельским опросам 59% итальянцев не видят смысла в существовании ЕС.

Авторитетнейшая немецкая Die Welt с грустью констатирует, что для Италии Германия теперь чуть ли не главный враг. И все это на фоне шквала простых человеческих «спасибо» в адрес России и Китая. Парад европейских суверенитетов реален как никогда. Брексит в итоге покажется просто детской шалостью.

В Великобритании, кстати, свои проблемы. Сейчас в интернете очень популярным стал пост Ольги Солоухиной, она живет и работает в Лондоне. Ольга решила сравнить как в Москве борются с коронавирусом, и как в британской столице. Она рассказала, что люди не могут купить самые простые таблетки. Все по рецептам, но приема нет, а люди заперты дома. Более того жителей с симптомами английские врачи принимать отказываются, потому что нет протокола лечения COVID-19. Там вообще все лечат по протоколу. Это у нас врачи руководствуются в первую очередь клятвой Гиппократа, а не чиновничьими циркулярами. А там все предельно цинично: нет четкого алгоритма — нет лечения! Вот обо всем этом Ольга и рассказывает. Почитайте, это крик души! А в финале она обращается к своим друзьям.

«У меня несколько знакомых заболели и вылечились в Москве. Их вовремя госпитализировали, следили за показателями крови, состоянием в легких, следили за процессом, меняли методы лечения и вылечили! Давали все — и лекарства от малярии, от Вича, от паразитов, от хрен знает, чего, лишь бы каждого вытащить. «Ребята! Саша, Елена, Ирина, Алексей и многие другие, вас бы уже не было бы на свете, если бы вы оказались в Англии! В общем, люди, молитесь на нашу российскую медицину. Сидите дома», — рассказывает Ольга Солоухина.

Под постом уже тысячи комментариев. Многие рассказывают, что в других странах похожая ситуация, особенно сейчас. Но были разумеется и те, кто бросился разоблачать бедную Ольгу. Пропагандистка, кремлевский райтер, бред сивой кобылы… Это далеко не самые жесткие выражения. Причем делали это преимущественно наши соотечественники, прямо из России. Те самые, которые ходят в наши больницы и лечатся у наших врачей. Их святой Лондон тронули… как посмели!

Персонажи наподобие тех, кто в это понедельник вывел на митинг жителей Владикавказа. Акция прошла под лозунгом — никакого вируса нет, а власти все врут! Инициатива принадлежала Вадиму Чельдиеву. Это оперный певец и оппозиционер по совместительству. Чтоб вы понимали — он до сих пор считает себя гражданином СССР, карантин и последующая вакцинация по его мнению нужны для массового чипирования, а технологии 5G вызывают рак. Вот такой оппозиционный набор. И вот он выводит людей на улицу. Теперь врачи готовятся к резкому росту числа заболевших в Северной Осетии. Это знаете уже какой-то вид массового террора. В пик пандемии устроить сходку.

Перенимают европейский опыт что ли? Вот в Берлине тысячи людей вышли на улице протестовать. Против чрезмерных мер правительства по борьбе с коронавирусом. Их свободы и права ограничивают — общения, перемещения. Видимо еще и права разносить инфекцию и способствовать гибели сограждан. В Берлине, кстати, полиция не церемонилась с протестующими. У немцев ситуация непростая. Они пятые в мире. 150 тысяч зараженных и судя по всему пик также, как и у нас — не пройден. Не случайно в эту среду Ангела Меркель позвонила Владимиру Путину.

Особое внимание лидеры уделили борьбе с коронавирусом. И подчеркнули, как важны на этом этапе тесная координация и сотрудничество. Так что не думайте, что Италия или Сербия это разовые акции. Всю неделю Владимир Путин вел переговоры со своими зарубежными коллегами и продолжает их вести. Наш президент общался с главами Венесуэлы, Ирана и Турции. Пандемия это вызов мировому порядку и в России это понимают лучше всех.

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