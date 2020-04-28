ТОП-5 мужских имен, наделяющих их обладателей сложным характером

5-tv.ru публикует ТОП-5 мужских имен, которые наделяют своих обладателей довольно сложным характером. Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала изданию «Лиза» о скверных особенностях поведения определенных представителей сильного пола.

Владимир

Обладатели этого имени, как правило, ведут себя спокойно и рассудительно. Несмотря на это, вывести их из себя не составит труда. В особенности данные «качества» проявляются в отношениях с партнером. Если Владимир находится в плохом расположении духа, то не стоит обращаться к нему даже за простейшими советами — вы в любом случае останетесь виноватыми.

Александр

Это имя говорит о сильном и стойком характере мужчины, а также довольно скверном. Названный Александром по своей сути довольно вспыльчивый человек. Все рабочие вопросы решаются весьма агрессивно. Частые конфликты с близкими людьми являются обычным делом. Александры предпочитают помалкивать о внутренних переживаниях, которые неожиданно могут выплеснуться наружу, произведя эффект разорвавшейся бомбы.

Игорь

Те, кому родители подарили это имя, проявляют коммуникабельность на работе и рекомендуют себя как хорошие партнеры и исполнители. Сложности характера проявляются зачастую в личной жизни. Игорь не в состоянии решить сложный вопрос спокойно. Он часто отдается власти эмоций и ведет себя далеко не как взрослый мужчина.

Олег

Отличительная черта Олега — абсолютное нежелание идти на компромисс. Этот представитель сильного пола уверен на все 100%, что его мнение правильное и важное. Он будет стоять на своем до конца, в том числе, если не прав. Олег крайне редко способен попросить прощения. Болезненное чувство гордости служит препятствием к конструктивным действиям и мышлению.

Юрий

Обладатель этого имени всегда думает только о себе. Начиная с детства, Юрий спокоен и рассудителен. Стоит отметить, что сложность характера заключается в этом случае не в тяге к конфликтам. Юрий ставит на первый план только соблюдение личных интересов. В любых начинаниях он ищет только выгоду для себя. В трудных ситуациях на него нельзя положиться.

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