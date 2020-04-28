«Кредитные каникулы»: кто из предпринимателей может рассчитывать на эту меру поддержки

Чтобы попасть в список тех, кому дадут отсрочку, нужно доказать: доходы из-за эпидемии коронавируса резко снизились.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; 5-tv.ru

Между тем, предприниматели, наиболее пострадавшие из-за ситуации с коронавирусом, уже сейчас могут рассчитывать на так называемые «кредитные каникулы». Соответствующий закон уже вступил в силу. Документ предусматривает отсрочку платежей.

Для этого предпринимателям необходимо подтвердить, что их доходы сократились более чем на треть.

Но что делать тем, кто не попадает под эти условия, пытался выяснить Антон Никитин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство нашло способ профинансировать дефицит бюджета.

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