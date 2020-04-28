«Кредитные каникулы»: кто из предпринимателей может рассчитывать на эту меру поддержки
Чтобы попасть в список тех, кому дадут отсрочку, нужно доказать: доходы из-за эпидемии коронавируса резко снизились.
Закрыть
Смотрите также:
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Три женских имени, обладательницы которых выглядят моложе своих лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 27 апреля, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 апреля, для всех знаков зодиака
Стали известны подробности гибели замминистра культуры Москвы в Крыму
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 24 апреля, для всех знаков зодиака
Испанцы на карантине запели по-русски
Надежда Михалкова перестала скрывать внешность сына
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая
Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger; 5-tv.ru
Между тем, предприниматели, наиболее пострадавшие из-за ситуации с коронавирусом, уже сейчас могут рассчитывать на так называемые «кредитные каникулы». Соответствующий закон уже вступил в силу. Документ предусматривает отсрочку платежей.
Для этого предпринимателям необходимо подтвердить, что их доходы сократились более чем на треть.
Но что делать тем, кто не попадает под эти условия, пытался выяснить Антон Никитин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что правительство нашло способ профинансировать дефицит бюджета.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
Читайте также
86%
-0.22 80.76
0.51
Нашли ошибку?