С кем проводит время в самоизоляции Роберт Паттинсон?

Изоляция в связи с распространением коронавируса стала серьезным испытанием для Роберта Паттинсона. Актер начал сниматься в новом фильме о Бэтмене, для чего сидел на жесткой диете и проводил часы в спортзале. Как утверждают его знакомые, он набрал такую форму, которой никогда прежде не достигал. Для звезды Голливуда эта роль, возможно, самая важная за всю карьеру.

После того, как в съемочный процесс вмешалась пандемия, Паттинсон продолжил усиленные тренировки дома. А морально его поддерживает подруга, актриса и модель Сьюки Уотерхаус. Все это время он проводит с ней под одним потолком, пишет издание Hollywood Life.

Эта новость удивила поклонников Роберта. Прежде все думали, что актер расстался с девушкой ради красотки Марго Робби. Как оказалось, актеров связывала короткая интрижка, после чего Паттинсон вернулся к Уотерхаус.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена.