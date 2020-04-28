Утвержденный на роль Бэтмена актер всеми силами старается поддерживать хорошую физическую форму.

С кем проводит время в самоизоляции Роберт Паттинсон?

Фото: www.globallookpress.com / Igor Vidyashev

Изоляция в связи с распространением коронавируса стала серьезным испытанием для Роберта Паттинсона. Актер начал сниматься в новом фильме о Бэтмене, для чего сидел на жесткой диете и проводил часы в спортзале. Как утверждают его знакомые, он набрал такую форму, которой никогда прежде не достигал. Для звезды Голливуда эта роль, возможно, самая важная за всю карьеру.

После того, как в съемочный процесс вмешалась пандемия, Паттинсон продолжил усиленные тренировки дома. А морально его поддерживает подруга, актриса и модель Сьюки Уотерхаус. Все это время он проводит с ней под одним потолком, пишет издание Hollywood Life.

Эта новость удивила поклонников Роберта. Прежде все думали, что актер расстался с девушкой ради красотки Марго Робби. Как оказалось, актеров связывала короткая интрижка, после чего Паттинсон вернулся к Уотерхаус.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети появилось первое видео с Робертом Паттинсоном в образе Бэтмена.

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