Ученые США назвали продукты, которые снижают умственные способности

Употребление продуктов с большим содержанием жиров вызывает умственную усталость, то есть временное снижение когнитивных способностей. Об этом говорится в исследовании специалистов из Университета Южного Иллинойса в Эдвардсвилле в США.

К высокожирной еде относятся: бургеры, пицца, картошка фри, чипсы. В эту же группу входят более традиционные в России: бутерброды, жареная картошка, плов, шашлык из свинины, котлеты, сосиски, салаты на майонезной основе, кремовые торты и пирожные. Такой рацион питания приводит к временному или постоянному снижению когнитивных способностей в зависимости от частоты употребления.

Как объясняют ученые, высокожирная пища мешает мозгу получать основной элемента питания — глюкозу — и взамен вынуждает его питаться получаемыми из жиров кетоновыми телами. Этот более медленный источник энергии заставляет мозг «тормозить».

Исследователи доказали этот факт при помощи эксперимента на лабораторных крысах. Грызунов разделили на две группы и в течение шести недель кормили одну из них пищей с высоким содержанием жиров. В итоге зверьки из этой группы набрали лишний вес и показали худший результат в тестах на умственные показатели — скорость распознавания знакомых и незнакомых объектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что по данным исследования, чем больше живот, тем меньше мозг. Британские нейрологи установили связь между лишним весом и количеством серого вещества человека.