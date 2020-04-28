В России за минувшие сутки площадь природных пожаров увеличилась сразу в полтора раза. В Сибири и на Дальнем Востоке горит больше 60 тысяч гектаров леса. Пожарные бросили все силы на ликвидацию очагов, но пока справиться со стихией не удается.

В огненной ловушке сразу несколько городов. Происходящее порой напоминает сцены из фильма-катастрофы.

Сложнее всего сейчас в Забайкалье. Кольцо огня постепенно сжимается вокруг столицы. И этот огненный фронт уже прошел через села и деревни. Восемь дворов накануне выгорели в небольшом дачном поселке.

Евгений Подтергера передает из зоны бедствия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что к ликвидации пожаров в России привлекли армию.