Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Чехии из-за обвинений в СМИ

Посольство России в Праге направило дипломатическую ноту в МИД Чехии из-за нападок в СМИ. Речь идет о публикации в одном из местных изданий, в которой наша страна обвиняется в подготовке покушения на пражских политиков.

Якобы из-за событий, связанных с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу. Об этом сказано на официальной странице диппредставительства в соцсетях.

Российские дипломаты категорически отвергают все обвинения и подчеркивают, информация в статье — лишь домыслы. А используемые в ней пропагандистские приемы противоречат элементарной журналистской этике. В российском посольстве надеются, что чешские власти дадут соответствующую оценку публикации.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ назвали варварством демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге.