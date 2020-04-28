Посольство РФ направило ноту протеста в МИД Чехии из-за обвинений в СМИ
В российском посольстве надеются, что чешские власти дадут соответствующую оценку публикации.
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Фото, видео: Reuters / David W Cerny; 5-tv.ru
Посольство России в Праге направило дипломатическую ноту в МИД Чехии из-за нападок в СМИ. Речь идет о публикации в одном из местных изданий, в которой наша страна обвиняется в подготовке покушения на пражских политиков.
Якобы из-за событий, связанных с демонтажем памятника маршалу Ивану Коневу. Об этом сказано на официальной странице диппредставительства в соцсетях.
Российские дипломаты категорически отвергают все обвинения и подчеркивают, информация в статье — лишь домыслы. А используемые в ней пропагандистские приемы противоречат элементарной журналистской этике. В российском посольстве надеются, что чешские власти дадут соответствующую оценку публикации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в МИД РФ назвали варварством демонтаж памятника маршалу Коневу в Праге.
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