«МираКомбоСтайл»: Карпович одновременно перевоплотилась в Мадонну и Мэрилин Монро
Звезда «Папиных дочек» соединила внешность двух мировых звезд в одном дерзком образе.
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Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich
Новый образ Мирославы Карпович стал приятным сюрпризом для пользователей Instagram. Поклонники привыкли видеть актрису шатенкой, брюнеткой, но не блондинкой. Звезда «Папиных дочек» предстала перед подписчиками с витыми светлыми волосами. Больше того — звезда эффектно соединила в своем облике черты двух мировых знаменитостей.
«Хотели Мадонну, а поперла Мэрилин. Никогда не знаешь, куда кривая выведет», — написала Карпович.
На снимке актриса похожа на поп-диву с розовой помадой на губах, в черном топе и колготках с бельем поверх них. Лицом же она действительно напоминает Мэрилин Монро. Неслучайно сама Мадонна когда-то перевоплощалась в самую сексуальную блондинку Голливуда.
Фото Мирослава сопроводила хештегами «я могу быть разной», «я все еще в форме», «есть порох» и говорящими названиями двух самых известных фильмов Мэрилин: «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Некоторые любят погорячее» — оригинальное название ленты «В джазе только девушки».
«Что за куколка? Мирослава, вы прелесть, красивая, милая, супер!»
«Ух ты, блондинка! Тебе идет»;
«Шикарная блондинка получилась! С любым цветом волос Мира — красавица»;
«Да это же Мэрилин Монро восстала из мертвых!»
«50% Мадонны плюс 50% Мэрилин равно МираКомбоСтайл!» — отреагировали восхищенные фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал, что Мирослава Карпович очаровала фанатов стройными ножками.
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