«МираКомбоСтайл»: Карпович одновременно перевоплотилась в Мадонну и Мэрилин Монро

Звезда «Папиных дочек» соединила внешность двух мировых звезд в одном дерзком образе.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich

Новый образ Мирославы Карпович стал приятным сюрпризом для пользователей Instagram. Поклонники привыкли видеть актрису шатенкой, брюнеткой, но не блондинкой. Звезда «Папиных дочек» предстала перед подписчиками с витыми светлыми волосами. Больше того — звезда эффектно соединила в своем облике черты двух мировых знаменитостей.

«Хотели Мадонну, а поперла Мэрилин. Никогда не знаешь, куда кривая выведет», — написала Карпович.

Instagram @m1r0slava_karpovich

На снимке актриса похожа на поп-диву с розовой помадой на губах, в черном топе и колготках с бельем поверх них. Лицом же она действительно напоминает Мэрилин Монро. Неслучайно сама Мадонна когда-то перевоплощалась в самую сексуальную блондинку Голливуда.

Фото Мирослава сопроводила хештегами «я могу быть разной», «я все еще в форме», «есть порох» и говорящими названиями двух самых известных фильмов Мэрилин: «Джентльмены предпочитают блондинок» и «Некоторые любят погорячее» — оригинальное название ленты «В джазе только девушки».

«Что за куколка? Мирослава, вы прелесть, красивая, милая, супер!»

«Ух ты, блондинка! Тебе идет»;

«Шикарная блондинка получилась! С любым цветом волос Мира — красавица»;

«Да это же Мэрилин Монро восстала из мертвых!»

«50% Мадонны плюс 50% Мэрилин равно МираКомбоСтайл!» — отреагировали восхищенные фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Мирослава Карпович очаровала фанатов стройными ножками.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
74.50
-0.22 80.76
0.51
ТОП-3 женщин по знаку зодиака, в которых влюбляются все мужчины

Последние новости

12:33
Польша планирует арестовать активы «Северного потока — 2»
12:24
«Лучшая девушка в мире»: Екатерина Зуева в нежном белье зацепила поклонников
12:12
В России на 28 апреля вылечились от СОVID-19 почти 8,5 тысяч человек
12:07
«МираКомбоСтайл»: Карпович одновременно перевоплотилась в Мадонну и Мэрилин Монро
11:54
Соседи рассказали о полковнике, в машине которого взорвалась граната
11:46
Конфетка или «баба на чайник»: Маша Малиновская показала фанатам новый образ

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 28 апреля, для всех знаков зодиака
Как Анатолий Вассерман выглядел в молодости? — фото
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок