«Под другим углом»: Мирослава Карпович очаровала фанатов стройными ножками
Актриса проиллюстрировала устойчивое выражение и дала свое определение видению мира в ином ракурсе.
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Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich
Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович решила пофилософствовать на тему того, что означает видеть мир «под другим углом». Свои размышления в Instagram она сопроводила снимком, обыгрывающем это выражение. На фото актриса сидит, откинувшись на спину, с поднятой вверх на 90 градусов ногой.
«Прежде всего, для меня это умение сохранить в себе ребенка и все еще быть способными видеть серый мыльный пузырь, трепещущую рыбу, лужу бензина, искрящийся кусок стекла — радужными. И путем этого создавать то, что сейчас называется новшеством, опровергнув гипотезу, что нет ничего придуманного, все изначально существует в природе, а та самая оригинальность — это возвращение к истокам», — написала артистка.
Она отметила, что, если бы в мире искусства художник был обязан идти в ногу со временем, Рембрандт считался бы у современников отсталым.
Поклонникам понравились рассуждения актрисы, и они написали ей кучу комплиментов.
«Так! Требую срочно твой прямой эфир»;
«Красотка! Какие ноги»;
«Тебе надо писать книги! Психологические, философские, сказки…»;
«Мира, похоже у Вас писательский талант!» — восхищались фанаты.
Актриса любит писать длинные посты-рассуждения, которые так нравятся ее фолловерам.
Ранее 5-tv.ru писал, как звезда «Папиных дочек» очаровала фанатов образом сказочной феи и волшебной сагой.
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