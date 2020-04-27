Актриса проиллюстрировала устойчивое выражение и дала свое определение видению мира в ином ракурсе.

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Фото, видео: Instagram @m1r0slava_karpovich

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович решила пофилософствовать на тему того, что означает видеть мир «под другим углом». Свои размышления в Instagram она сопроводила снимком, обыгрывающем это выражение. На фото актриса сидит, откинувшись на спину, с поднятой вверх на 90 градусов ногой.

«Прежде всего, для меня это умение сохранить в себе ребенка и все еще быть способными видеть серый мыльный пузырь, трепещущую рыбу, лужу бензина, искрящийся кусок стекла — радужными. И путем этого создавать то, что сейчас называется новшеством, опровергнув гипотезу, что нет ничего придуманного, все изначально существует в природе, а та самая оригинальность — это возвращение к истокам», — написала артистка.

Она отметила, что, если бы в мире искусства художник был обязан идти в ногу со временем, Рембрандт считался бы у современников отсталым.

Instagram @m1r0slava_karpovich

Поклонникам понравились рассуждения актрисы, и они написали ей кучу комплиментов.

«Так! Требую срочно твой прямой эфир»;

«Красотка! Какие ноги»;

«Тебе надо писать книги! Психологические, философские, сказки…»;

«Мира, похоже у Вас писательский талант!» — восхищались фанаты.

Актриса любит писать длинные посты-рассуждения, которые так нравятся ее фолловерам.

Ранее 5-tv.ru писал, как звезда «Папиных дочек» очаровала фанатов образом сказочной феи и волшебной сагой.

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