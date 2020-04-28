Соседи рассказали о полковнике, в машине которого взорвалась граната

Утверждают, что пострадавшему поступали угрозы. По слухам, в последнее время он носил с собой пистолет Макарова.

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Фото, видео: Известия / Михаил Терещенко; 5-tv.ru

В беседе с 5-tv.ru соседка полковника МВД в отставке, пострадавшего в результате взрыва гранаты в машине в Волгограде, раскрыла подробности его личной жизни. Она утверждает, что слышала об угрозах в адрес экс-правоохранителя Владимира Л., однако не может подтвердить достоверность данной информации.

«Что угрожали, я слышала. Но это слухи, люди говорят», — сказала женщина.

По ее словам, Владимир Л. мог держать при себе оружие. Ранее сообщалось, что в последнее время полковник всегда носил с собой наградной пистолет Макарова, якобы чего-то опасаясь.

Соседка рассказала, что полковник живет вместе со своей супругой в скромной квартире. У пары несколько лет назад погиб сын, но осталась дочь, которая живет отдельно от родителей.

«Про него мы только хорошее можем сказать. Никогда ничего не адекватного не замечали или агрессии», — утверждает она.

27 апреля в результате сработавшего взрывного устройства в автомобиле в Волгограде был тяжело ранен пенсионер МВД. Очевидец происшествия рассказал, что сразу после взрыва на место происшествия приехали правоохранители и скорая помощь.

В настоящий момент пациента, доставленного в больницу в тяжелом состоянии, прооперировали, он находится в палате интенсивной терапии. Врачам удалось извлечь все осколки из его тела, однако утешительных прогнозов они пока дать не готовы. Следственный комитет по данному факту возбудил уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео с места покушения на полковника МВД, в машине которого взорвалась граната.

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