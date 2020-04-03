Валентина Рубцова ошеломила поклонников отличной фигурой, спортивной формой и чувством юмора сразу. Актриса, переживающая самоизоляцию в Сочи, опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, на которым проиллюстрировала отношение к происходящему в окружающем мире.

42-летняя Рубцова в бикини и солнечных очках ловко балансирует на специальном спортивном снаряде для тренировки равновесия и делает вид что безмятежно плывет.

«Я в предлагаемых обстоятельствах», — подписала ролик звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня».

Instagram @yalav

Поклонники шлют своей любимице виртуальные аплодисменты и восхищаются ее прекрасной формой и боевым настроем.

«Ух ты! Восхищаюсь!»

«Плыви, Валя, плывиии!»

«Вот оно- расширение границ и сознания! Супер!»

«Ай, наша крошка!»

«Панамку надень, напечет же голову!» — пишут комментаторы.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Валентина Рубцова заинтриговала подписчиков фотографией своих домашних заготовок, которые некоторые приняли за сушеных летучих мышей.