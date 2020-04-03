«Ай, наша крошка!» — Рубцова в купальнике показала, как спасается от скуки в самоизоляции
Звезда «Универа» продемонстрировала сразу и фигуру, и спортивную форму, и чувство юмора.
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Фото, видео: Instagram @yalav
Валентина Рубцова ошеломила поклонников отличной фигурой, спортивной формой и чувством юмора сразу. Актриса, переживающая самоизоляцию в Сочи, опубликовала в своем аккаунте в Instagram видео, на которым проиллюстрировала отношение к происходящему в окружающем мире.
42-летняя Рубцова в бикини и солнечных очках ловко балансирует на специальном спортивном снаряде для тренировки равновесия и делает вид что безмятежно плывет.
«Я в предлагаемых обстоятельствах», — подписала ролик звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня».
Поклонники шлют своей любимице виртуальные аплодисменты и восхищаются ее прекрасной формой и боевым настроем.
«Ух ты! Восхищаюсь!»
«Плыви, Валя, плывиии!»
«Вот оно- расширение границ и сознания! Супер!»
«Ай, наша крошка!»
«Панамку надень, напечет же голову!» — пишут комментаторы.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Валентина Рубцова заинтриговала подписчиков фотографией своих домашних заготовок, которые некоторые приняли за сушеных летучих мышей.
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