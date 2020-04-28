Акция «Георгиевская ленточка» началась в России в онлайн-формате. Об этом сообщила руководитель движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.

«Ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции. Именно поэтому мы разработали онлайн-формат. Очень важно относиться к символу Победы с уважением», — сказала она.

Участникам предлагается выложить в социальные сети фото с георгиевской лентой и рассказать историю о том, почему для них важна эта акция. Публикации нужно сопровождать хештегами #георгиевскаяленточка и #лучшедома. Эстафету можно передавать друзьям.

Для тех, кто не смог отыскать георгиевскую ленту, организаторы разместили на официальной странице движения в Instagram ее виртуальный аналог, чтобы ленту можно было наложить на свой снимок.

«Также волонтеры передают ленты в магазины, аптеки, пожилым людям и ветеранам, находящимся на самоизоляции, вместе с доставкой продуктов и медикаментов, медицинским работникам и сотрудникам силовых структур. Все ленты предварительно дезинфицируются», — добавили активисты.

Движение «Волонтеры Победы» при поддержке сотрудников Росмолодежи и Роспатриотцентра проводит акцию «Георгиевская ленточка» с 2005 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что глава Кургана предложил жителям провести акцию «Бессмертный полк» на балконах.

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