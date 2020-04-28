Акция «Георгиевская ленточка» началась в России в онлайн-формате
Участникам предлагается выложить в социальные сети фото с георгиевской лентой и рассказать историю о том, почему для них важна эта акция.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nikolay Titov; 5-tv.ru
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