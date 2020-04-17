Глава Кургана предложил жителям провести акцию «Бессмертный полк» на балконах

Глава Кургана Андрей Потапов предложил жителям города не отказываться от участия в ставшей уже традиционной и трепетной для миллионов россиян акции «Бессмертный полк», но с поправкой на введенные ограничительные меры.

Градоначальник напомнил, что в этом году в Кургане парада на 9 Мая, каким все привыкли его видеть, не будет. Также не состоятся массовые публичные мероприятия, поскольку «режим самоизоляции никто не отменял».

«В то же время, чтобы не прерывать шествие Бессмертного полка, предлагаю в день праздника всем в одно время выйти со штендерами и портретами своих ветеранов-фронтовиков на балконы, подойти к окнам. Вспомнить павших за Родину, сказать спасибо живым», — написал он на своей странице во Вконтакте.

ВКонтакте @potapov45

Как напоминает URA.RU, в регионе с 1 апреля введен режим самоизоляции, а с 11 марта действует режим спецпропусков. По состоянию на 17 апреля, в Курганской области выявлены 13 больных коронавирусом, трое из них выздоровели.

Как передавал 5-tv.ru, организаторы «Бессмертного полка» рассматривают дистанционные форматы акции.

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