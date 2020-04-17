Андрей Потапов назвал это вынужденной мерой в условиях режима самоизоляции.

Глава Кургана предложил жителям провести акцию «Бессмертный полк» на балконах

Фото: ВКонтакте @potapov45

Тема:
День Победы

Глава Кургана Андрей Потапов предложил жителям города не отказываться от участия в ставшей уже традиционной и трепетной для миллионов россиян акции «Бессмертный полк», но с поправкой на введенные ограничительные меры.

Градоначальник напомнил, что в этом году в Кургане парада на 9 Мая, каким все привыкли его видеть, не будет. Также не состоятся массовые публичные мероприятия, поскольку «режим самоизоляции никто не отменял».

«В то же время, чтобы не прерывать шествие Бессмертного полка, предлагаю в день праздника всем в одно время выйти со штендерами и портретами своих ветеранов-фронтовиков на балконы, подойти к окнам. Вспомнить павших за Родину, сказать спасибо живым», — написал он на своей странице во Вконтакте.

ВКонтакте @potapov45

Как напоминает URA.RU, в регионе с 1 апреля введен режим самоизоляции, а с 11 марта действует режим спецпропусков. По состоянию на 17 апреля, в Курганской области выявлены 13 больных коронавирусом, трое из них выздоровели.

Как передавал 5-tv.ru, организаторы «Бессмертного полка» рассматривают дистанционные форматы акции.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
День Победы
16 апр
Организаторы «Бессмертного полка» рассматривают дистанционные форматы акции
15 апр
Проект Пятого канала «Внуки Победы» поддержали звезды театра и кино
15 апр
Фронтовые бомбардировщики Су-24 провели тренировочные полеты ко Дню Победы
11 апр
Дмитрий Песков заявил, что Парад Победы обязательно состоится
10 апр
Пятый канал запускает проект «Внуки Победы»
9 апр
Братскую могилу советских солдат осквернили вандалы в болгарском Добриче
6 апр
Акция «Бессмертный полк» может пройти онлайн в 170 странах
5 апр
«Бессмертный полк» могут перенести или отменить из-за коронавируса
23 мар
МИД РФ призвал НАТО отказаться от учений в период празднования 75-летия Победы
15 мар
Делегация США приедет на празднование Дня Победы в Москву

Читайте также

+2° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
73.94
-0.77 80.11
-1.17
Знаки зодиака, нацеленные только на серьезные отношения

Последние новости

0:53
«Подарки каждый день!» — Юлия Михалкова решила порадовать подписчиков
0:37
В Смольном прокомментировали просьбы о помощи медиков из Покровской больницы
0:26
Главврач Коммунарки назвал средний возраст умерших от коронавируса пациентов
0:15
Почему Алена Свиридова чуть не сделала аборт
0:13
Самые известные мифы о Ледовом побоище
23:56
Врач рассказал о случаях незаметного ухудшения состояния больных COVID-19

Сейчас читают

ТОП-5 имен женщин, обладательницы которых могут вывести из себя любого
Что случилось с Татьяной Догилевой? Поклонники опасаются за здоровье актрисы
ТОП-3 женщин по знаку зодиака с самым дурным характером

Новости СМИ2

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок