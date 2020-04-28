28 апреля верующие могут разделить с умершими родственниками и близкими пасхальную радость.

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Фото, видео: Известия / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Радоница отмечается православными христианами 28 апреля. Это особый день поминовения, в который верующие могут «разделить» с умершими родными и близкими пасхальную радость. Священник в храме Петра Митрополита Московского на Роменской улице в Петербурге Николай Савченко рассказал, как правильно помянуть усопших в этот день, находясь в самоизоляции.

Служитель церкви отметил, что на Пасху и в течение недели после нее усопшие не поминаются. Если человек умер в это время, то его отпевание проходит иначе, чем обычно.

«Мы верим, что человек уходящий в мир загробный в Пасхальные дни получает некое особое благословение», — сказал священнослужитель.

Николай Савченко рассказал, что раньше в Радоницу люди ездили на кладбища, а в церквях всегда служили панихиды. В нынешних реалиях, когда весь мир борется с пандемией коронавируса, священник посоветовал россиянам молиться дома.

«Это может быть чтение Псалтиря по усопшим. Он читается на церковно-славянском языке, одна кафизма за другой. Вся Псалтирь разделена на 20 кафизм, и между этими кафизмами обычно поминаются имена усопших православных христиан. При молитве домашней можно поминать и тех, кто умер без покаяния, например, совершивших самоубийство», — рассказал он.

Священник подчеркнул, что даже домашними молитвами, православные верующие все равно приближают себя к Богу.

Ранее 5-tv.ru писал, как молиться за усопших родных в Радоницу.

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