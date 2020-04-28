Как защититься от мошенников во время пандемии коронавируса?
Ситуация, связанная с распространением COVID-19, стала настоящим раздольем для лжеученых, целителей и банковских аферистов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Сергей Коньков; 5-tv.ru
В Роспотребнадзоре рассказали о новых видах мошенничества, связанных с коронавирусом. В интернете масса объявлений от лжеученых и целителей, которые обещают волшебные таблетки и эликсиры от смертельной инфекции. А кто-то и вовсе предлагает противостоять вирусу с помощью массажа. Настоящее раздолье сейчас и для банковских аферистов.
Как защититься от мошенников? В новые схемы обмана вникал корреспондент МИЦ «Известия» Иван Литомин. Подробности в репортаже.
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