Как защититься от мошенников во время пандемии коронавируса?

Ситуация, связанная с распространением COVID-19, стала настоящим раздольем для лжеученых, целителей и банковских аферистов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Сергей Коньков; 5-tv.ru

В Роспотребнадзоре рассказали о новых видах мошенничества, связанных с коронавирусом. В интернете масса объявлений от лжеученых и целителей, которые обещают волшебные таблетки и эликсиры от смертельной инфекции. А кто-то и вовсе предлагает противостоять вирусу с помощью массажа. Настоящее раздолье сейчас и для банковских аферистов.

Как защититься от мошенников? В новые схемы обмана вникал корреспондент МИЦ «Известия» Иван Литомин. Подробности в репортаже.

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