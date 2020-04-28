Как защититься от мошенников во время пандемии коронавируса?

В Роспотребнадзоре рассказали о новых видах мошенничества, связанных с коронавирусом. В интернете масса объявлений от лжеученых и целителей, которые обещают волшебные таблетки и эликсиры от смертельной инфекции. А кто-то и вовсе предлагает противостоять вирусу с помощью массажа. Настоящее раздолье сейчас и для банковских аферистов.

Как защититься от мошенников? В новые схемы обмана вникал корреспондент МИЦ «Известия» Иван Литомин. Подробности в репортаже.

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