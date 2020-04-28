Губернаторов и Кабмин обязали в праздничные дни находиться на своих рабочих местах
Об этом распорядился президент России Владимир Путин.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Губернаторов и членов правительства РФ обязали в праздничные дни находиться на своих рабочих местах. Об этом распорядился президент России Владимир Путин. При этом глава государства подчеркнул, что решения на местах не должны приниматься на эмоциях.
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