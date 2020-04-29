Футболист разместил видео в сторис в своем профиле в Instagram, где малышка устроила себе необычную трапезу.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @tarasov23

Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов продемонстрировал подписчикам необычный формат приема пищи своей дочки — двухлетней Миланы. Он выложил в сторис в своем профиле в Instagram видео, где девочка лежит на ковре и прямо с него ест. Причем такой обед малышке явно пришелся по душе.

«Доча, вкусно?» — спрашивает Дмитрий малышку.

Милана никак не отреагировала на папу и продолжила заниматься своим делом.

«Ты решила так покушать? Ну, нормально. Здесь бросила бутылочку, а здесь кушает», — продолжил Тарасов.

Футболист также прикрепил на видео смеющиеся смайлики. Видимо, эта ситуация его явно позабавила.

Instagram @tarasov23

У Дмитрия две дочери: старшая — Ангелина-Анна, которая родилась в 2009 году в первом браке футболиста с Оксаной Тарасовой. Младшая — двухлетняя Милана от третьей жены — Анастасии Костенко. Со второй супругой — Ольгой Бузовой Дмитрий завести детей не успел.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарасов с маленькой дочерью на велосипеде пренебрег режимом самоизоляции.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
74.57
0.07 80.77
0.01
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:57
Шестеро детей и двое взрослых погибли при пожаре под Петербургом
6:53
«Ты решила так покушать?» — Дочка Тарасова вместо тарелки использовала ковер
6:45
Пять человек погибли при пожаре в Выборге
6:39
Как китайских детей решили защитить от коронавируса с помощью головного убора X века
6:32
Звезды шоу-бизнеса записали трогательную песню ко Дню работника скорой помощи
6:25
Российские военные продезинфицировали три пансионата для пожилых в Италии

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака
Путин присвоил звание Герой Труда пятерым россиянам
Четыре имени мужчин, наиболее склонных к предательству и двуличию

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок