«Ты решила так покушать?» — Дочка Тарасова вместо тарелки использовала ковер
Футболист разместил видео в сторис в своем профиле в Instagram, где малышка устроила себе необычную трапезу.
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Фото, видео: Instagram @tarasov23
Бывший муж Ольги Бузовой футболист Дмитрий Тарасов продемонстрировал подписчикам необычный формат приема пищи своей дочки — двухлетней Миланы. Он выложил в сторис в своем профиле в Instagram видео, где девочка лежит на ковре и прямо с него ест. Причем такой обед малышке явно пришелся по душе.
«Доча, вкусно?» — спрашивает Дмитрий малышку.
Милана никак не отреагировала на папу и продолжила заниматься своим делом.
«Ты решила так покушать? Ну, нормально. Здесь бросила бутылочку, а здесь кушает», — продолжил Тарасов.
Футболист также прикрепил на видео смеющиеся смайлики. Видимо, эта ситуация его явно позабавила.
У Дмитрия две дочери: старшая — Ангелина-Анна, которая родилась в 2009 году в первом браке футболиста с Оксаной Тарасовой. Младшая — двухлетняя Милана от третьей жены — Анастасии Костенко. Со второй супругой — Ольгой Бузовой Дмитрий завести детей не успел.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тарасов с маленькой дочерью на велосипеде пренебрег режимом самоизоляции.
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