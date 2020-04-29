🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 апреля, для всех знаков зодиака

Иногда, чтобы осветить целый мир, нужно просто зажечь внутренний свет. И это не значит, Раки, что вы должны стать идеальными! Будьте собой, помните о том, что даже ваши недостатки помогают вам стать сильнее. А может, даже вы вдохновляете кого-то? Поищите источник силы для себя в кругу друзей.

Любить себя — важнейшее из искусств. В каждом из нас есть привычки, которые трудно назвать положительными. Но полюбить себя вы сможете, только признав, что есть над чем работать. Исцелите себя, поговорите со своим внутренним я. Изменения придут, но не в одночасье.

Увы, Тельцы, правда бывает не всегда красивой. В этот период у вас будут проблемы со связью, возможно, в работе вам предстоит стать гонцом, который приносит плохие вести. Но, если вы никогда не делали это с целью навредить кому-то, отпустите чувство вины.

Для вас, Овны, это время роста и обучения. Вы способны залечить свои раны и стать мудрее. Рано или поздно, так или иначе этот этап закончится. Вы можете выйти из него с некой прибылью, если не будете тратить время на поиски виноватых.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 29 апреля, Луна находится в знаке зодиака Рак. Некоторым пора сделать первый шаг, а кое-кому выйти из своей ментальной тюрьмы. Еще это хорошее время для медитаций и признания своих ошибок.

♌ Лев

Подумайте о том, что богатство бывает не только материальным. Взгляните по-новому на то, чем вы обладаете. Как же ваша прекрасная душа, Лев? Вы можете развить свои качества и даже найти источник для творчества. Речь не идет о том, чтобы поставить хобби на поток и превратить в бизнес, но можно существенно улучшить качество того, что вы делаете.

Космический совет: вспомните о нематериальных богатствах.

♍ Дева

Вы неторопливы, часто ждете действий от других. Но настало время сделать первый шаг. Особенно вам повезет, если осмелитесь к движению в работе и карьере. Помните, что ваши желания вполне осуществимы. Просто надо быть храбрее! Если есть кто-то, с кем вы можете объединить усилия, не робейте, вам помогут.

Космический совет: сделайте первый шаг.

♎ Весы

Внутри вас есть какой-то конфликт. Вы просите что-то у Вселенной, но часть вас сопротивляется, как будто вы недостойны исполнения желания. Разберитесь в себе, найдите причину этого конфликта. И отпустите! Помните, что проблема часто бывает только в нашей голове.

Космический совет: вырвитесь из своей ментальной тюрьмы.

♏ Скорпион

Вы часто зацикливаетесь на старых обидах, которые пережили уже давно. Попробуйте прочувствовать их на физическом уровне, тогда вы сможете их отпустить. Научитесь прощать, особенно тех, кто не оправдал ваши ожидания.

Космический совет: научитесь прощать тех, кто не оправдал ожидания.

♐ Стрелец

Пора расставить приоритеты. Вы хотите победить в этом споре любой ценой или вы тот человек, который ценит внутренний мир? Задумайтесь и опустите свой меч. Считайте, что это не падение, а ваша самая большая победа сегодня. Космический совет: расставьте приоритеты и не ищите победы любой ценой.

♑ Козерог

Вы привыкли рассказывать в обществе только о своих победах. Но что делать, если сейчас их немного? Примите, что никому не сопутствует всю жизнь только Ника или Виктория, нужно уметь признавать поражения и не стесняться этого. О чем нужно помнить, когда вы сталкиваетесь со своими внутренними демонами: неудача учит нас тому, что успеха без проигрыша никогда не будет.

Космический совет: научитесь не стыдиться поражений.

♒ Водолей

Вы — знак Воздуха, и сидеть под мантры в позе лотоса вам не по нраву. Но медитация может быть и другой, Водолей. Поищите свой способ расслабиться и отпустить проблемы. Может, вам поможет любимая музыка? Или ароматическая ванна? Проявите творческий подход в этом вопросе.

Космический совет: начните медитировать.

♊ Рыбы

Деньги, которые вы зарабатываете, являются не только отражением усилий, но и верой в изобилие. Вы собираетесь вступить в процветающую фазу, Рыбы. Внутренняя корректировка вашего отношения поможет вам полностью представить то, что Вселенная собирается предложить вам. Помните, что все, что вы вкладываете во Вселенную, вернется к вам в многообразии.

Космический совет: приготовьтесь вступить в фазу процветания.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 27 апреля по 3 мая.