В каждом отдельном случае предлагается проводить лингвистическую экспертизу.

Какими штрафами планируют наказывать за оскорбления в интернете

Фото: www.globallookpress.com / Lilly

Размер административного штрафа за оскорбление в интернете составит для граждан пять-десять тысяч рублей, для юридических лиц — 200-700 тысяч рублей. Такое положение содержится в законопроекте, разработанном председателем Комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Госдумы Александром Хинштейном, пишет ТАСС.

Согласно документу, оскорбления в интернете будут приравниваться к публичным, в то время как сейчас оскорбление в сети подпадает под общее определение, содержащееся в Кодексе об административных правонарушениях.

«Оскорбление, высказанное публично, уже имеет сегодня квалифицирующий признак, а интернет — это и есть публичность в условиях нашего цифрового бытия, мне кажется, интернет — это максимальная публичность», — пояснил Хинштейн.

Во избежание ошибочного толкования «оскорбления» депутат Госдумы предлагает в каждом случае проводить лингвистическую экспертизу.

Ранее сегодня Александр Хинштейн рассказал о разработанном законопроекте, согласно которому чиновников в России могут начать штрафовать за хамство. Возможные поправки в административном кодексе предусматривают наказание в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей и дисквалификации.

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