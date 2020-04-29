Певица Юлианна Караулова порадовала поклонников новостью — несмотря на режим самоизоляции, ей с друзьями в течение лишь трех дней удалось снять клип не выходя из дома.

Девушка сопроводила свой пост в Instagram фотографиями из ванны без воды, в которой она лежит на рулонах туалетной бумаги. На Юлианне надето вечернее облегающее платье с разрезом и туфли-шпильки.

«За такой короткий срок и в этих непростых обстоятельствах мы все вместе сделали практически невозможное», — подписала она снимки.

Певица добавила, что «квартира на удивление вообще не пострадала», вот только приходится собирать «блестки из самых потайных углов».

Instagram @yulianna_karaulova

Поклонники похвалили артистку за находчивость в условиях ограничительных мер.

«Очень классные вещи часто происходят спонтанно. Вот и с вашим видео так получилось»

«Вы великолепны, с вашим талантом ждет только успех»

«У тебя любой клип — произведение искусства»

Караулова начала творческую карьеру в 2003 году, став солисткой группы Yes, а уже после этого приняла участие в проекте «Фабрика звезд — 5», где добралась до финала. Спустя несколько лет о ней снова заговорили, когда она стала солисткой коллектива 5sta Family.

Как передавал 5-tv.ru, 24 апреля певице Юлианне Карауловой исполнилось 32 года и она помечтала о списке гостей на день рождения в самоизоляции.