Бесценный груз: Банк «РОССИЯ» передал Петербургу медицинское оборудование для борьбы с COVID-19

В Петербурге сейчас тоже непростая ситуация. Мы — третьи по числу зараженных после Москвы и Московской области. Всего 1760 человек. В субботу было 139 новых заболевших. Врачи, ученые и специалисты делают все, чтобы противостоять вирусу. Вот что в интервью нашей программе рассказал Глава межведомственной рабочей группы по противодействию распространению коронавируса в Петербурге, директор центра имени Алмазова Евгений Шляхто.

«Я должен подчеркнуть, что в Петербурге даже может быть раньше, чем в других регионах приняты меры по самоизоляции, меры по регистрации, по изменению работы и транспорта, и различных предприятий, меры, связанные с готовностью медицинских учреждений, но, к сожалению, мы видим, что индекс самоизоляции у нас оставляет желать лучшего. Мне кажется надо донести до наших жителей, что наступило другое время вообще. Мы должны научиться жить в этой в другой ситуации, в другой парадигме. Мы должны жить с большей осторожностью, с большим вниманием к себе, к своим родным, близким. Думать о них!» — сказал Евгений Шляхто, генеральный директор НМИЦ им. В. А. Алмазова, академик РАН.

В городе не только спасают тысячи людей, но и неустанно ведут поиски лекарства. Свой неоценимый вклад Петербург уже внес. Именно в местном НИИ Гриппа имени Смородинцева был расшифрован геном нашей, российской «версии» вируса. Это значительно позволило ускорить работу над вакциной. Конечно работа НИИ не останавливаются. Научные изыскания продолжаются постоянно. И в этой борьбе бок о бок с учеными идет бизнес. Тот, которому не все равно. Тот, который понимает термин «социальная ответственность» в его истинном значении. Как и должно быть. Так, осознавая всю важность работы врачей и ученых, акционерный банк «РОССИЯ» оказывает всевозможную поддержку настоящим героям этого сложного периода. Александр Лисицын продолжит.

По дорогам Ленинградской области едет новенькая скорая. Еще месяц назад к пациенту с такими симптомами — небольшая температура, кашель, затрудненное дыхание — никто и не подумал бы посылать неотложку. Но новый коронавирус COVID-19 все изменил в одночасье. Колонна из пяти белых фур втягивается в поток машин на западном скоростном диаметре, опоясывающем Петербург. Едут медленно — груз внутри слишком хрупкий. В деньгах его не оценить, хотя стоимость известна — более 700 миллионов рублей. Это тоже скорая, а точнее — очень своевременная помощь родному городу от старейшего банка страны, банка «РОССИЯ». Через промзоны и новые районы — в самый центр, мимо стрелки Васильевского острова, на Университетскую набережную, мимо Эрмитажа, прямо к Смольному. Невиданное дело — там, где обычно стоят служебные машины чиновников, теперь временная стоянка дальнобойщиков. Это потому, что груз и правда бесценный — медицинские материалы, которые помогут остановить эпидемию. Помощь городу принимает лично губернатор.

«Этот дар от банка „РОССИЯ“, который был оказан нашему городу, переоценить очень сложно», — сказал Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга.

Отсюда, когда закончится короткая и не слишком торжественная церемония, — не то сейчас время — белые фуры двинутся дальше, в городские больницы. На передний край. Туда, где круглые сутки уже которую неделю, медики ведут настоящую битву со смертью, пришедшую с чужой земли. Первая партия оборудования уже в НИИ гриппа — авторитетном научном учреждении, которое сегодня выполняет функции генштаба в этой необъявленной войне против всего человечества.

«Мы говорим прежде всего о спасении жизней, и аппараты будут использоваться для практических целей, чтобы получить результаты как можно быстрее для как можно большего числа наших жителей города», — сказал Дмитрий Лиознов, исполняющий обязанности директора ФГБУ «Научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева».

Вот один из приборов уже в работе. С виду — ничего особенного, похож на большой офисный принтер. Вся умная начинка скрыта под невзрачным пластиком. Современная техника в кратчайшие сроки делает то, на что самым именитым ученым потребовались бы годы. И никакого риска.

«Мы загрузили биологические жидкости, процесс пошел, все работает автоматически, и только в самый последний момент получаем результат. Ошибки исключены, риска для персонала практически нет», — рассказывает Дмитрий Лиознов, исполняющий обязанности директора ФГБУ «научно-исследовательский институт гриппа им. А. А. Смородинцева».

Помощь ждут и в инфекционной больнице имени Боткина. С первого дня сюда везут пациентов, у которых вирус или уже подтвержден, или пока только подозревается. Врачи — не волшебники, но счет излечившимся уже идет на десятки. Теперь выписанных здоровых пациентов будет больше.

«На плечи наших врачей легла тяжелая ноша. Мы, чтобы спасти пациентов, работаем 24/7. Больных все больше с каждым днем, а это требует все больших расходных материалов, медицинского оборудования и лекарственных препаратов», — поясняет Денис Гусев, главный врач клинической инфекционной больницы имени Боткина.

Вот колонна грузовиков едет по Дворцовой Набережной, где каждый год проходит главный праздник Северной столицы «Алые Паруса». Его организатором тоже выступает банк «РОССИЯ». Бриг с красными парусами в акватории парадной Невы — символ надежды и новой жизни. Белые фуры с надписью на бортах «Вместе с РОССИЕЙ» кажутся сегодня не менее символичными. Помощь от банка в Ленинградскую область пришла в еще в начале недели. И снова — бесценный и такой своевременный подарок принимает глава региона.

«Это автомобили, которые в нынешней — экстренной ситуации — могут спасать больным», — говорит Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.

По сути, это «реанимация на колесах» — объясняет один из тех, кто на переднем крае сражения с пандемией — врач скорой помощи Иван Фурлет.

«Маленький небольшой аппарат, который можно использовать и в самой скорой при медицинской эвакуации пациента и снять его со стенки, прицепить к нему специальный баллон и отнести на вызов, чтобы использовать его там. Пациент переводится на искусственную вентиляцию легких и уже под аппаратом его можно везти в стационар», — рассказывает Иван Фурлет, врач скорой помощи.

Десятки выездов в сутки. Каждый — чья-то спасенная жизнь. И ничего страшного, если тревога оказалась ложной. Обычная сезонная простуда у пациента — это хорошая новость. И надо ехать дальше.

Новые машины скорой помощи уже на «боевом дежурстве». Оборудованы всем необходимым. Есть монитор слежения — за состоянием пациента и встроенный дефибриллятор — все в одном приборе. Дозатор, консоль — для подачи медицинских газов. Ну, и самое главное — аппарат ИВЛ.

И медицинские материалы, и новые приборы, и спецтранспорт — в Северной столице и в Ленинградской области все это очень ждали. И теперь каждый делает то, что должен: ученые работают над вакциной, врачи спасают жизни, а бизнес — плоть от плоти этой земли — помогает, чем может, оставаясь в трудную минуту вместе с Россией.

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