Истребители четырех стран Европы сопроводили над Балтикой два российских Ту-160
Ракетоносцы осуществляли плановый полет.
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Фото, видео: Министерство обороны РФ
Два стратегических Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Как сообщило Минобороны России, на отдельных этапах их сопровождали истребители стран-членов НАТО — Дании и Польши, а также Швеции и Финляндии.
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Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.
Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются «
Как передавал 5-tv.ru, 25 апреля российские Су-27 отогнали бельгийский истребитель от границы РФ.
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