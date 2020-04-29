Ракетоносцы осуществляли плановый полет.

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Фото, видео: Министерство обороны РФ

Два стратегических Ту-160 Воздушно-космических сил выполнили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря. Как сообщило Минобороны России, на отдельных этапах их сопровождали истребители стран-членов НАТО — Дании и Польши, а также Швеции и Финляндии.

«Два стратегических ракетоносца Ту-160 воздушно-космических сил выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Балтийского моря. Продолжительность полета составила более восьми часов. На отдельных этапах маршрута российские самолеты сопровождали истребители F-18 ВВС Финляндии, F-16 ВВС Дании, F-16 Польши, Saab JAS 39 Gripen ВВС Швеции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что летчики дальней авиации регулярно совершают полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана.

Все полеты самолетов ВКС РФ выполняются «в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», отмечают в Минобороны.

Как передавал 5-tv.ru, 25 апреля российские Су-27 отогнали бельгийский истребитель от границы РФ.

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