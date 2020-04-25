Самолеты ВКС РФ сблизились с иностранным F-16 и сопровождали его, пока тот не изменил курс.

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Фото, видео: ТАСС /Лысцева Марина, Минобороны РФ

Два российских истребителя Су-27 отогнали от границы РФ самолет F-16 ВВС Бельгии. Об этом сообщили в пресс-службе Балтийского флота, также предоставив видео.

«24 апреля 2020 года во время выполнения плановых полетов экипажей морской авиации Балтийского флота (БФ) над нейтральными водами Балтийского моря средствами контроля воздушного пространства Балтийского флота была обнаружена воздушная цель, выполнявшая полет курсом к государственной границе Российской Федерации», — рассказали военные.

Уточняется, что для идентификации к неизвестному самолету были направлены два истребителя Су-27. Они в это время обеспечивали прикрытие других российских экипажей, выполнявших учебно-боевые задачи.

«Летчики российских истребителей после сближения идентифицировали самолет F-16, его бортовой номер, принадлежность к ВВС Бельгии, и взяли его на сопровождение», — добавили в ведомстве.

Когда иностранный самолет изменил курс и полетел в противоположную от границы РФ сторону, российские Су-27 вернулись к выполнению плановых учебно-боевых задач.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео перехвата российским Су-35 американского самолета-разведчика. Авиационный инцидент произошел 19 апреля над нейтральными водами Средиземного моря.

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