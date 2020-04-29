Огненный кошмар: в сгоревшем, как спичка, доме погибли шестеро детей
Предварительной причиной возгорания называют неисправность электрики. Одному человеку удалось спастись.
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Фото, видео: ВКонтакте @vyborg_interesting; 5-tv.ru
В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры пожара под Санкт-Петербургом, где погибли восемь человек, шесть из которых — дети.
Трагедия произошла на улице Малая Водяная города Выборга Ленинградской области. Сообщение о пожаре поступило в 1:30 по местному времени. По прибытию огнеборцами было установлено, что происходит горение одноэтажного дома площадью 120 квадратных метров. Через полтора часа огонь удалось ликвидировать.
В ходе разбора завалов были обнаружены тела двух взрослых 32-летней Юлии Ш. и 36-летнего Дениса Ш., а также их шестерых детей, старшему из которых было восемь лет, а самому младшему — всего месяц. Остальным детям было шесть, три, два и один год.
Предварительно, в загоревшемся доме находились девять человек: родители, шесть детей и их дядя. Последний сумел спастись во время пожара. Сейчас с ним работают сотрудники полиции.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Instagram-аккаунте рассказал о подробностях произошедшего.
«Страшная трагедия произошла в Выборге. <…> По информации от полиции (по результатам опроса очевидцев) на момент пожара в доме находилось двое взрослых и шесть детей. По состоянию на 7:30 на месте обнаружены тела шести человек. Работы по разборке и поиску на месте пожара продолжаются. Проводятся следственные мероприятия», — сообщил он.
По предварительным данным, пожар произошел в районе лестницы, ведущей на второй этаж. Возможной причиной возгорания могла стать неисправность электрики. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Ранее 5-tv.ru опубликовал кадры сгоревшего дома под Петербургом, где погибли шесть детей.
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