Планируемая дата запуска такого механизма пока обсуждается.

«Аэрофлот» введет ваучеры на перелет за отмененные рейсы из-за пандемии

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

«Аэрофлот» намеревается ввести ваучеры на перелет за отмену рейса из-за пандемии коронавируса. О дате запуска данного механизма пока не известно.

Как рассказал 5-tv.ru официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин, авиакомпания планирует ввести ваучеры на перелет за отмену рейса из-за эпидемиологической ситуации.

«Мы действительно пришли к необходимости запуска решения для быстрого возврата средств пассажирам, которые не готовы ждать нормализации ситуации. Планируем предложить ваучер на сумму возврата с премией в виде скидки», — пояснил представитель авиакомпании.

По словам Михаила Демина, планируется, что «данная программа коснется не только вынужденных возвратов на отмененные рейсы, но и добровольных, в ситуации, когда рейсы выполнялись, но планы пассажира изменились в связи с эпидемиологической обстановкой».

Официальный представитель «Аэрофлота» подчеркнул, что это касается как внутренних, так и международных перевозок.

«Предполагается, что выдача будет осуществляться до конца года, а срок их действия три года», — добавил Демин.

Ранее 5-tv.ru писал, что «Аэрофлот» объяснил приостановку продаж билетов на международные рейсы.

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