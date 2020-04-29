ФСБ пресекла контрабанду драгоценных металлов более чем на 200 миллионов рублей

Банда преступников, действовавшая в московском регионе, переправляла тонны драгметаллов в Германию через Литву.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Gennadii Khameliyanin; 5-tv.ru

Сотрудники ФСБ задержали банду преступников, вывозивших из России тонны драгоценных металлов.

Грузовик силовики остановили на границе между Смоленской областью и Белоруссией. Контрабанда поставлялась в Германию через Литву. В машине были обнаружены платина, палладий и родий стоимостью минимум 200 миллионов рублей. Кроме того, в офисах и на складах были найдены золото и серебро, а также несколько сумок с наличностью. Сообщается, что работала банда в московском регионе. Драгметаллы они добывали, в том числе и из переработанных автозапчастей.

Еще одна масштабная спецоперация прошла сразу в нескольких регионах от Крыма до Хабаровска. Сотрудники ФСБ обнаружили семь подпольных оружейных мастерских. Изъято 95 пистолетов, винтовки, карабины и даже пулеметы. А кроме того, снаряды, патроны и 17 килограммов взрывчатки. Нелегальные оружейники задержаны. Расследование продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейским пришлось стрелять при задержании торговцев неисправными ИВЛ под Москвой.

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