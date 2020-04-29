Сотрудники правоохранительных органов задержали торговцев неисправными аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в Московской области. В ходе операции полицейским пришлось применить табельное оружие.

Члены банды на фоне сложной эпидемиологической ситуации в стране, связанной с распространением коронавируса, сбывали непригодные к использованию аппараты ИВЛ.

По имеющейся информации, оперативники в роли покупателей связались с торговцами. Бандиты предложили приобрести у них под видом легальных и исправных аппаратов «Фаза-5» (1996–2000 годов выпуска) 100 неисправных устройств на общую сумму 70 миллионов рублей.

Полицейские располагали данными, что в общей сложности на складе у торговцев имеется более 250 аппаратов ИВЛ. Встреча «клиентов» с покупателями была назначена на 24 апреля на территории склада одного из заводов в поселке Новохаритоново (Раменский район Подмосковья).

Правоохранители провели проверочную закупку, которая позволила установить восемь подозреваемых (один бизнесмен и семь безработных): 35-летний Тимур А., 33-летний бизнесмен Сергей М., 38-летняя Кристина М., 35-летний Павел Т., 30-летний Станислав Н., 37-летний Сергей С., 47-летний Михаил Г. и 42-летний Игорь Б.

Последний был ранее судим за разбой. Именно он повел себя излишне агрессивно при задержании. Когда подозреваемы попытался на автомобиле Toyota Fortuner уйти от преследования, оперативники были вынуждены применить табельное оружие. В ходе задержания они сделали семь предупредительных выстрелов в воздух и восемь — по машине. В итоге Б. был задержан.

В гараже у бизнесмена Сергея М. в деревне Поповке правоохранители обнаружили 29 аппаратов ИВЛ. В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео задержания членов банды и изъятия нелегальных аппаратов ИВЛ.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России более чем в десять раз выросло производство ИВЛ и масок.