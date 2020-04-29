Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что полностью поддерживает введение уголовной ответственности за умышленные поджоги.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jonathan Alcorn; 5-tv.ru

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев прокомментировал ситуацию с возможным поджогом леса в районе города Усть-Кут, в котором подозревают чиновников.

28 апреля жители Усть-Кута сообщили о пожаре в частных угодьях. Неподалеку от места происшествия очевидцы задержали трех представителей районной администрации, которых заподозрили в намеренном поджоге. По данным РЕН ТВ, те приплыли в тайгу на лодке, груженной канистрами с бензином.

Известно, что участок, на котором все произошло, принадлежит главе Усть-Кута Александру Душину. 

На место для проведения проверки выехали сотрудники Следственного комитета, полиции и прокуратуры.

«По данному факту правоохранительные органы проведут дознание, и соответствующие кадровые решения мною будут приняты. Когда два чиновника выясняют какие-то между собой межличностные отношения — это очень плохо. Плохо не только для чиновничества, но и для жителей всей Иркутской области», — заявил он.

Игорь Кобзев подчеркнул, что полностью поддерживает инициативу о введении уголовной ответственности за умышленные поджоги. Он рассказал, что в Иркутской области уже зафиксированы два подобных факта. По словам главы региона, «виновные будут наказаны».

Площадь пожаров в Иркутской области в настоящий момент составляет более пяти тысяч гектар.

Ранее 5-tv.ru писал, что СК выехал на место предполагаемого поджога леса, в котором подозревают иркутских чиновников.

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