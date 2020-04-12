Минэнерго РФ предлагает запретить импорт дешевого бензина на шестимесячный срок для поддержки российских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Об этом сообщил глава ведомства Александр Новак в интервью программе «Воскресный Вечер» на одном из федеральных телеканалов.

«Это антикризисная мера, она предлагается на шесть месяцев. И это вынужденная мера, поскольку она не совсем рыночная, но многие страны в настоящее время прибегают к такой мере. Например, Казахстан ввел запрет на ввоз нефтепродуктов. Мы также предлагаем эту меру для того, чтобы сохранить нашу нефтеперерабатывающую отрасль и в первую очередь это нам обеспечит сохранение рабочих мест, сохранение работы нефтеперерабатывающих заводов», — сказал он.

Новак подчеркнул, что объем потребления нефтепродуктов на АЗС России в первые недели режима самоизоляции, введенного в качестве меры по борьбе с COVID-19, снизился на 30%.

«Меньше стали люди пользоваться автомобилями, сидят дома и соответственно на заправках только служебные автомобили», — сказал он.

Правительство России приняло решение о временном запрете ввоза дешевого бензина из-за рубежа в связи с резким падением цен на нефть. По некоторым данным, ограничения будут введены в апреле и будут действовать до сентября 2020 года, когда, как ожидается, цены на нефть придут в норму.